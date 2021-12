Pourquoi la gamification entraînera une adoption plus large de la blockchain

Une fois le trilemme de Vitalik Buterin résolu, quel est l’espace blockchain à faire ?

Le trilemme, en bref, est que les blockchains de preuve de travail peuvent rendre les transactions sécurisées, décentralisées et évolutives – tant que vous n’en choisissez que deux sur trois. Ce goulot d’étranglement technologique, diraient certains, a freiné l’adoption de la cryptographie plus que tout autre facteur. Alors que des écosystèmes pionniers comme Bitcoin et Ethereum se concentraient sur la sécurité et la décentralisation, par rapport aux processeurs de paiement traditionnels, ils se déplaçaient à un rythme soutenu.

Une douzaine d’années plus tard, cependant, les protocoles de preuve de participation ont suralimenté les blockchains. Pourtant, en proclamant: « Hé, viens à la crypto parce que nous avons pris le relais maintenant! » ne va pas attirer les utilisateurs de Visa et PayPal dans le monde.

Cela pourrait bien fonctionner sur les joueurs Fortnite, cependant. Et les collectionneurs de cartes à collectionner. Du moins, c’est l’impression que l’on a après avoir visité le site Web du Worldwide Asset eXchange, ou WAX. C’est le deuxième site de blockchain dans le monde, juste derrière Binance en termes d’utilisateurs quotidiens.

Sur WAX, 15 millions de transactions par jour sont générées par les jeux, hébergeant des titres populaires comme Farmers World, Alien Worlds et R Planet. Selon le site de classement CryptoSlam, WAX a récemment dépassé Solana et Flow pour devenir la troisième chaîne de jetons non fongibles (NFT) la plus populaire en termes de volume de ventes.

Cette augmentation pourrait être liée à la structure de prix conviviale. Les spéculateurs financiers pourraient ignorer les frais parce que a) ils peuvent se les permettre et b) ces frais sont toujours inférieurs à ceux facturés par les institutions traditionnelles. Mais cela ne vaut pas pour les joueurs. Ainsi, WAX ne facture aucun frais d’essence, de don ou de frappe.

Jouer sur le marché

Plus de gens sont dans le jeu que dans la finance. Alors, les premiers projets d’application décentralisée (dapp) ont-ils raté une opportunité ? Si oui, pourquoi? Et à quel prix ?

« La plupart des blockchains ne pouvaient même pas gérer le volume d’utilisateurs pour les jeux », explique le co-fondateur de WAX, William Quigley. « Donc, les premiers dapps ont fait ce qu’il fallait en se concentrant sur des produits qui s’adressent à un petit nombre d’utilisateurs qui peuvent produire des volumes énormes en dollars. Mais maintenant que des blockchains plus évolutives, telles que WAX, sont disponibles, il est enfin possible de créer des dapps qui s’adressent au marché de masse des joueurs.

Cela ne signifie pas que la ludification de la technologie blockchain conduira nécessairement à une adoption plus large d’autres actifs numériques. Mais ça pourrait.

« Nous croyons fermement que le jeu est une bonne passerelle pour mettre les gens à l’aise avec l’idée d’adopter des actifs numériques et la technologie blockchain dans leur vie quotidienne », a déclaré Quigley. « Nous le voyons avec WAXP [WAX’s utility token] – une forte corrélation entre l’activité de transaction de vente de jeux NFT et les volumes de négociation de jetons. »

Pourtant, le principal stock commercial de WAX ​​ne pompe pas sa propre pièce mais fait la promotion des NFT et des jeux construits sur sa plate-forme. Et tandis que les NFT sont une race à part des autres actifs numériques – un WAXP est le même que tous les autres WAXP, un éther est le même que tous les autres ETH – il y a une distinction à analyser entre les crypto-monnaies et les devises du jeu.

« Avec P2E [play-to-earn] jeux, vous venez essentiellement de décentraliser et de démocratiser l’économie du jeu », selon Quigley. «Ainsi, au lieu d’acheter des objets et des devises directement auprès du développeur dans les jeux traditionnels, généralement via des achats intégrés, vous acquérez désormais ces objets et devises dans une économie peer-to-peer pour les utiliser dans le jeu. Cela entraîne une demande pure et organique de devises et d’articles pour une utilisation réelle du jeu, ce qui est moins courant dans la cryptographie où il existe peu de moteurs de demande purement organique pour une utilisation réelle.

WAXP peut être utilisé pour acquérir des objets de jeu et des devises de jeu, qui peuvent ensuite être réintroduits dans les jeux pour continuer le jeu.

« Nous pouvons voir un lien direct entre le volume des échanges WAX et les ventes spécifiques de ces articles sur WAX », explique Quigley. « Ce n’est pas quelque chose que l’on voit très souvent dans l’écosystème de la blockchain. »

Joueur prêt suivant

La frontière entre les devises du jeu et celles en bourse est peut-être un peu floue, mais elle est loin d’être floue et sans pertinence. Cela permet certaines façons nouvelles et inattendues d’utiliser bientôt les jetons de jeu.

« En ce moment, les jetons de jeu en sont vraiment à leurs balbutiements. Les deux premiers jeux à gagner du terrain avec 100 000 joueurs quotidiens ou plus se sont déroulés il y a à peine six mois, et la plupart des jeux sont opérationnels depuis trois mois ou moins », selon Quigley. « Nous commençons à voir des jetons utilisés par les jeux pour l’engagement des clients, le développement de la communauté et d’autres efforts commerciaux ou marketing, et je suis certain que nous verrons des utilisations plus sophistiquées et nouvelles dans ces domaines à l’avenir. »

À ce stade, les jeux hébergés par WAX comme HodlGod, CryptomonKeys, Coin Pirates ou les très attendus Blockchain Brawlers pourraient fournir une voie des mondes du jeu et de la NFT au monde de la crypto-monnaie. Cela préparerait une nouvelle génération d’adoptants non seulement à adopter des jetons commerciaux sur les bourses, mais aussi à les utiliser potentiellement pour acheter et vendre des produits et services ou les stocker dans les types de néo-banques que la finance décentralisée (DeFi) rend possible.

Ce qui pourrait – ou non – être une considération parmi les communautés de collectionneurs et de joueurs, c’est dans quelle mesure les sites de NFT et de jeux natifs de la blockchain surmontent la réputation initiale de l’espace d’être écologiquement non durable.

Les blocs sur la chaîne WAX ​​ne sont pas le résultat d’un protocole de preuve de travail énergivore dans lequel les serveurs de minage à haut débit sont en concurrence. Au contraire, chacun est produit par un seul ordinateur via un algorithme de preuve de participation délégué. Une transaction WAXP ou une transaction dans le jeu basée sur WAX prend moins de 1/100 000 de l’énergie d’une transaction ETH, ou un peu plus que le jus pour alimenter un clic ApplePay.