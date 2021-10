Pourquoi la Garde Civile vous recommande de taper *#06# sur votre mobile ? | La technologie

Ainsi, vous pouvez connaître le code IMEI exclusif de votre téléphone en seulement cinq secondes, indispensable dans certains cas.

Lorsque vous possédez un téléphone portable, non seulement vous devez mémoriser le code PIN ou PUK pour pouvoir déverrouiller votre téléphone, mais il est fortement recommandé de noter, où que vous soyez, le code IMEI, un identifiant unique pour chacun des téléphones et c’est vaut bien plus que ça.

Et est-ce que si vous ne savez toujours pas, le IMEI (International Mobile Equipment Identity), c’est-à-dire l’International Mobile Equipment Identity, est un code à 15 chiffres qui sert d’identifiant unique et exclusif de chacun des téléphones mobiles et qui est transmis par l’appareil lorsque nous nous connectons au réseau.

En plus de cela, le code IMEI peut finir par demander à la police si vous souhaitez déposer une plainte pour vol de votre téléphone portable ou il peut être demandé par l’opérateur lui-même.

Si vous composez le *#06# sur votre mobile, l’IMEIG apparaîtra sur votre écran.Enregistrez-le et en cas de vol votre opérateur pourra bloquer le terminal pic.twitter.com/EQluehFrup – Garde civile 🇪🇸 (@guardiacivil) 11 octobre 2021

Pour sensibiliser la population, la Garde civile s’est tournée vers Twitter pour rappeler aux utilisateurs que le code IMEI est essentiel en tant qu’information nécessaire lors d’une réclamation avant le vol du téléphone portable.

De même, votre opérateur pourrait vous demander de bloquer le téléphone qui a été volé, c’est donc un numéro que vous devez conserver si nécessaire.

Le code IMEI se trouve dans la boîte de votre téléphone portable, dans le portail client de votre opérateur, et bien évidemment dans les options de votre appareil.

Mais peut-être le moyen le plus simple de savoir quel est ton code IMEI consiste à taper sur l’écran de votre mobile la séquence *#06#, comme si vous deviez passer un appel, et le code IMEI unique de votre téléphone devrait apparaître à l’écran.

Et cet identifiant est l’un des aspects les plus importants et exclusifs de votre téléphone mobile et l’utilisateur doit être conscient que même s’il est probable qu’il n’en aura pas besoin, il devrait l’avoir avant tout problème qui pourrait survenir, surtout inattendu.