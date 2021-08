Pourquoi la Garmin Instinct Solar est toujours ma montre de course préférée de tous les temps

Il y a un an, Garmin a lancé l’Instinct Solar – une nouvelle version de la grosse montre multisports Instinct avec Power Glass ajouté pour prolonger la durée de vie de sa batterie. Et après tout ce temps, et toutes les montres que j’ai testées, c’est toujours ma préférée.

J’ai la chance de pouvoir tester une large gamme de montres de course et de trackers de fitness sur TechRadar – des bracelets d’activité d’entrée de gamme très abordables aux montres intelligentes haut de gamme équipées d’outils d’entraînement avancés. Je retourne toujours des échantillons de revue après les tests, mais l’année dernière, j’ai essayé une montre qui me manquait tellement que j’ai acheté la mienne peu de temps après. C’était l’humble et trapu Instinct Solar.

Voici le soleil

Garmin a introduit ces derniers mois des versions solaires de ses lignes haut de gamme Fenix ​​6, Enduro, Quatix et Tactix, ainsi que l’Instinct. Chacun est surmonté du Power Glass de Garmin, qui récupère l’énergie du soleil pour maintenir la batterie de la montre rechargée et prolonger sa durée de vie entre les charges. Vous devrez d’abord charger votre montre de la manière habituelle, mais après cela, elle continuera à fonctionner beaucoup plus longtemps que l’Instinct ordinaire avec seulement quelques heures d’exposition au soleil chaque jour.

L’Instinct est le plus économe en énergie, et en théorie, avec les paramètres d’économie d’énergie ajustés juste ainsi, il pourrait continuer indéfiniment, mais en utilisation réelle, vous regardez toujours la durée de vie de la batterie mesurée en semaines plutôt qu’en jours.

Le Garmin Instinct Solar a un design volumineux, mais ne submergera pas les poignets plus petits (Crédit image: Future)

La lumière du jour provenant d’une fenêtre fera très bien l’affaire, mais l’Instinct Solar est conçu pour sortir et s’amuser. Ce n’est pas la montre la plus élégante que Garmin fabrique de loin – en fait, elle est assez moche par rapport aux modèles Venu 2 ou Fenix ​​6 – mais elle est sérieusement robuste. Je l’ai utilisé pour courir, faire du vélo, de la randonnée, du paddleboard et du kayak, et malgré quelques coups assez durs en cours de route, il ressemble et fonctionne exactement comme le jour où je l’ai déballé.

En fait, c’est plus dur que moi – quand je suis tombé et que je me suis cassé la cheville dans le Peak District, il s’en est sorti complètement indemne. Son application de surveillance du stress m’a informé plus tard que j’avais eu «beaucoup de moments stressants» et que je devrais probablement le prendre plus facilement le lendemain.

Les niveaux de gris sont A-OK

Tout comme son boîtier, l’écran de l’Instinct Solar n’est pas le plus attrayant du marché (c’est une affaire monochrome de mémoire en pixels qui aide à préserver la durée de vie de la batterie), mais malgré l’absence de la couleur glorieuse et de la haute résolution des montres Garmin comme la Venu 2 ou top -tier Forerunners, c’est génial à sa manière.

Cela est dû à la conception à double écran, avec un petit écran secondaire juste assez grand pour afficher un nombre ou une icône. Vous pouvez choisir quelle statistique est affichée ici lorsque la montre est inactive (avec des options telles que la date, le nombre de pas et la température), mais cela prend tout son sens lorsque vous parcourez les menus de l’Instinct Solar.

L’Instinct Solar n’a pas d’écran tactile ; au lieu de cela, il fonctionne avec une série de boutons qui peuvent être utilisés avec les mains mouillées ou en portant des gants (Crédit image: Future)

Comme de nombreuses montres robustes (la Coros Apex est un autre exemple), la Garmin Instinct Solar évite un écran tactile au profit de commandes physiques pouvant être utilisées avec les mains mouillées ou avec des gants. Le bouton en haut à droite remplit des dizaines de fonctions différentes, ce qui pourrait être un vrai casse-tête à retenir, mais le petit affichage secondaire montre toujours exactement ce qu’il va faire dans le contexte actuel.

C’est l’une des plus grandes forces de la montre, même si cela pourrait aussi être l’une de ses plus grandes faiblesses, car cela signifie que l’Instinct Solar ne prend pas en charge les cadrans de montre supplémentaires et les applications téléchargées via Garmin Connect IQ. Heureusement, elle contient déjà tous les éléments essentiels dont j’ai besoin dans une montre de course, y compris d’excellents outils de navigation.

Ne marchez jamais seule

Comme on peut s’y attendre d’une montre Garmin, le GPS est super précis. Elle est peut-être devenue synonyme de montres de sport, mais c’est une entreprise qui s’est d’abord fait un nom dans les systèmes de navigation maritime, et dont le premier client était l’US Navy.

Cet outil particulier a pris tout son sens lorsque je dirige des courses de club. Suivre les mêmes chemins chaque semaine rendrait l’entraînement très ennuyeux, il est donc important pour moi de trouver de nouveaux itinéraires pour pimenter les choses. Cela dit, il y a peu de choses plus embarrassantes que d’essayer de mémoriser un itinéraire à l’avance, seulement de rater un virage et de devoir vérifier timidement mon téléphone pour voir où je me suis trompé.

L’Instinct Solar est super résistant, et le mien a survécu à de sérieux chocs sans une égratignure (Crédit image: Future)

Avec l’Instinct Solar, je peux télécharger un itinéraire à l’avance et le suivre avec des pistes de navigation. La montre ne donne pas de cartes super détaillées, mais ça va; l’affichage à double écran indique clairement dans quelle direction aller, et en cas de problème, je pourrais toujours utiliser la fonction TracBac pour ramener le groupe au point de rendez-vous. C’est également un outil pratique pour les allers-retours chronométrés.

C’est loin d’être tape-à-l’œil, mais l’Instinct Solar brille toujours. Si vous recherchez une montre de course de milieu de gamme, je vous recommande fortement de l’ajouter à votre liste.

Les meilleures offres Garmin Instinct Solar du jour