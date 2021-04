Pourquoi la gauche iconoclaste est du mauvais côté de l’histoire ⋆ .

«À une époque de changement et de danger», a écrit le romancier John Dos Passos, «un sentiment de continuité avec les générations précédentes peut s’étendre comme une bouée de sauvetage à travers le présent effrayant.» Pour les bataillons de guerriers de la justice sociale qui se battent pour la politique raciale et de genre, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Au lieu de cela, il diabolise le passé américain comme une histoire d’injustice implacable et a récemment lancé une série de campagnes contre lui.

Le California Board of Education vient de supprimer son programme d’histoire en raison d’une prétendue tache de suprématie blanche, le remplaçant par un modèle d’études ethniques enraciné dans la théorie critique de la race. Au début de 2021, le Conseil de l’éducation de San Francisco a voté pour renommer 44 écoles de district, supprimant des personnages historiques tels que George Washington, Paul Revere, James Monroe, James Russell Lowell, Theodore Roosevelt et Herbert Hoover en raison de leurs liens supposés avec l’esclavage, le l’oppression des femmes et le génocide.

L’automne dernier, un comité municipal de Washington DC a recommandé de renommer une foule de monuments publics et de bâtiments gouvernementaux, en remplaçant Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Andrew Jackson et Francis Scott Key par «plus de femmes, de gens de couleur et de Washingtoniens LBGTQ».

À l’été 2020, les manifestations après la mort de George Floyd ont déclenché une attaque à l’échelle nationale contre des monuments historiques et des statues. L’année précédente, le projet 1619 a établi le modèle avec son insistance douteuse sur le fait que l’oppression raciale, et non la liberté, la démocratie ou l’opportunité, définissait l’expérience américaine dès les premiers jours coloniaux.

Beaucoup de mâchoires sont tombées sur un aspect récurrent de cette campagne – le blackball de gauche d’Abraham Lincoln. En effet, le Grand Émancipateur, qui a dirigé l’effort de guerre de l’Union qui a écrasé la classe des propriétaires d’esclaves confédérés pendant la guerre civile, puis a fait passer par le Congrès le treizième amendement mettant fin à l’esclavage, a échoué à son test de pureté politique.

Des manifestants déchaînés à Portland, dans l’Oregon, ont abattu une statue de Lincoln. À Chicago, une commission de la ville, sous la pression d’activistes de gauche, envisage la suppression de cinq statues de Lincoln afin de «traiter les dures vérités de l’histoire raciale de Chicago».

San Francisco a renommé Abraham Lincoln High School en raison, comme l’a expliqué un apparatchik de la ville, de l’insensibilité de Lincoln envers les Amérindiens et de son incapacité à démontrer que «la vie des Noirs a toujours compté». Le président du Conseil de l’éducation a entonné avec éloquence:

Je pense que Lincoln reçoit plus d’éloges que le. . . comment dire ça? Oui. Je ne sais pas. Je ne pense pas ça. . . Lincoln n’est pas quelqu’un que j’ai généralement tendance à admirer ou à voir comme un héros, à cause de ces cas spécifiques où il a contribué à la douleur de la décimation des gens.

De toute évidence, la gauche politique a un problème important avec notre histoire nationale. Ils ne comprennent pas l’histoire, ni les développements réels qui ont fait les États-Unis, ni le domaine d’étude qui cherche à donner un sens à ce processus.

Les historiens essaient de comprendre comment et pourquoi les êtres humains ont agi comme ils l’ont fait dans le contexte de leurs circonstances et de leurs possibilités. Mais les guerriers de la justice sociale savent mieux. Pour eux, le passé est une arène pratique pour pratiquer le dernier exercice de culture d’annulation.

Abolir l’histoire

L’ignorance choquante du passé dont font preuve de nombreux guerriers de la justice sociale n’est que trop évidente. Le projet 1619 déborde d’affirmations mensongères et de distorsions grossières, à commencer par son affirmation ridicule selon laquelle la Révolution américaine a été lancée pour protéger l’esclavage. Une foule désemparée et réveillée à Madison, dans le Wisconsin, a démembré une statue d’un abolitionniste au franc-parler et en a abattu une autre symbolisant l’avancée des droits des femmes.

L’une des erreurs les plus flagrantes commises à San Francisco concernait le pauvre Paul Revere, qui avait été débarrassé de sa chevauchée de minuit parce qu’il avait participé à l’expédition de Penobscot de 1779. La commission scolaire a décrié cela comme une campagne pour capturer les terres amérindiennes alors qu’en fait, c’était un assaut raté contre un fort britannique pendant la Révolution américaine.

Si ce mépris pour les faits historiques est angoissant, mais encore plus troublant, c’est l’approche profondément erronée du mouvement éveillé de l’histoire elle-même. Parfois, ils cherchent simplement à l’abolir.

Les disciples de gauche sentent astucieusement (et craignent) que l’histoire tend à créer un sentiment d’attachement et de perspective, des qualités qui émoussent les efforts pour refaire le monde. Les fanatiques révolutionnaires ont toujours ciblé les symboles historiques comme un ennemi clé dans leurs croisades pour la purification. Lors de la Révolution française, les Jacobins ont cherché à effacer l’influence séculaire du christianisme en installant le Culte de l’Être suprême pour exploiter le sentiment religieux sans le danger d’un contenu religieux.

La Révolution culturelle dans la Chine de Mao a ciblé les «Quatre Anciens» de l’ère pré-communiste – vieilles idées, vieille culture, vieilles habitudes, vieilles coutumes – alors que la Garde Rouge a saccagé le pays en renommant de force les rues, les magasins et les monuments, détruisant le chinois classique l’architecture et les peintures, profaner les temples confucéens et exhumer, condamner et brûler les corps des empereurs de la dynastie Ming.

Au Moyen-Orient, des militants islamistes brandissant tout, des pioches à la dynamite, ont attaqué de nombreux sites historiques, notamment la tombe de la reine Hatchepsout en Égypte, l’ancienne ville de Palmyre en Syrie et le musée de Mossoul en Irak. Les révolutionnaires sentent instinctivement que la mémoire, qui est sentimentale et prudentielle, appelle l’expérience et la perspicacité plutôt que de cultiver la vertu. Il faut donc que ça disparaisse.

Les pièges du « présentisme »

Lorsqu’ils ne détruisent pas l’histoire, les fanatiques éveillés essaient de la manipuler pour ratifier ce qu’ils croient déjà. Ainsi, ils embrassent plusieurs principes malavisés.

Les éveillés croient que le passé est comme le présent et que ses habitants doivent être jugés selon les normes contemporaines. C’est une erreur. Très tôt, l’étudiant en histoire apprend à se méfier du «présentisme», ou à juger le passé selon les normes du présent. Sinon, vous finissez par condamner Charlemagne pour ne pas soutenir les droits des femmes ou Susan B. Anthony pour son insensibilité au transgenre. Les éveillés croient que le passé est un panthéon de héros et de méchants à être lionnés ou condamnés.

Bien que quelques anges et démons aient volé dans ses couloirs, le passé était en grande partie habité par des êtres humains comme nous, des créatures complexes remplies de vertus et de défauts, de perspicacités et d’angles morts. Par exemple, le héros des droits civiques Martin Luther King, Jr., couru sans relâche avec des dizaines de femmes «paroissiennes», et Margaret Sanger, l’avocat emblématique de l’accès au contrôle des naissances, a promu l’eugénisme et la culture de la «nouvelle race».

Les éveillés croient que le passé se déroule selon des décisions et des intentions conscientes, et les acteurs historiques doivent être tenus pour responsables. Pourtant, même l’étudiant novice en histoire voit rapidement que l’évolution historique a souvent produit des conséquences involontaires. La Great Society de Lyndon Johnson, par exemple, a lancé des initiatives de bien-être bien intentionnées pour endiguer la vague de familles monoparentales dans les années 1960. Pourtant, au contraire, ces programmes incitaient économiquement les mères célibataires à rester célibataires et encourageaient une augmentation régulière des enfants illégitimes et de l’absence de père.

Les éveillés croient que le passé est un conte de moralité à saccager pour des leçons illustrant le bien et le mal. Pourtant, même un examen superficiel des événements passés révèle un tourbillon de motivations, souvent contradictoires ou ambiguës, à l’œuvre pour façonner les résultats. L’adoption par Henry Ford de la chaîne de montage en 1911, par exemple, une initiative qui a remodelé le monde moderne, combinait idéalisme (abaissement des coûts pour rendre l’automobile accessible aux gens moyens), intérêt (augmentation des bénéfices grâce à un volume de ventes accru) et imprévu les développements (tels que les travailleurs trop répétitifs sont souvent mécontents ou rejetés).

Les éveillés, cependant, croient qu’une théorie globale – conflit de classe ou modernisation il n’y a pas longtemps; la blancheur, le patriarcat, l’hétéronormativité, l’intersectionnalité actuellement – offre une explication ordonnée à tout. C’est une erreur. L’incroyable complexité de l’histoire humaine exige des explications multicausales et un débat vigoureux entre des interprétations concurrentes, et non une ligne conga de théoriciens de la libération qui serpente à travers le passé, tremblant et tremblant au rythme de la révolution.

« Interrogez le passé, mais ne le harcelez pas »

Les étudiants avisés de l’expérience américaine évitent ces erreurs et l’abordent avec prudence, en recherchant la sagesse et non la militarisation. Ils comprennent que l’histoire ne se répète pas, mais se déroule plutôt comme un processus qui produit le présent. Ils comprennent que les faits historiques sont importants pour fournir des preuves crédibles à l’appui de jugements raisonnables ainsi que tous les faits, et pas seulement ceux triés sur le volet pour des raisons idéologiques.

Les étudiants attentifs et réfléchis du passé comprennent que l’histoire est constamment réécrite pour répondre aux besoins du présent, mais rejettent l’extrapolation totale des circonstances présentes dans des contextes archaïques. Ils comprennent que l’évolution historique ne signifie pas toujours progrès; le changement peut apporter des pertes aussi bien que des avantages. Ils comprennent que si l’objectivité est probablement impossible dans l’examen du passé, l’équité dans le jugement des acteurs historiques ne l’est pas. Interrogez le passé, mais ne le harcelez pas.

Alors que les Américains recherchent dans notre héritage national de l’aide pour résoudre les problèmes modernes, nous devons embrasser l’humilité, pas l’orgueil. Être «du bon côté de l’histoire», comme le disent souvent les éveillés, ne signifie pas être du côté gauche de l’histoire. Cela signifie se rendre compte que notre passé, comme notre présent, est imparfait. L’aborder avec une arrogance condescendante, comme le fait le mouvement de réveil, ne fait que souligner la petitesse des examinateurs.

Edmund Burke a observé que la société humaine est un contrat entre «ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts et ceux qui doivent naître», et a exhorté les citoyens à se méfier de ceux qui «devraient agir comme s’ils étaient le maître tout entier». Dans cet esprit, nous devrions considérer l’histoire américaine comme une quête de participation politique, d’égalité individuelle, d’ordre constitutionnel, d’opportunités sociales et de liberté économique, aussi imparfaitement réalisée et pleine d’ambiguïtés qu’elle ait été.

Nous devons célébrer ce qui est digne de notre passé et châtier ce qui est répréhensible. Nous devons soumettre notre histoire à une analyse rigoureuse et impartiale et voir ce qu’elle peut nous dire sur la condition humaine et comment nous en sommes arrivés là où nous en sommes.

Cette tâche importante exige un examen réfléchi et des jugements nuancés, et non un tribunal kangourou frénétique convoqué par des wokesters surélévés d’amphétamines idéologiques et de slogans jaillissants. Confronter les imperfections du passé – ainsi que les êtres humains qui l’ont habité – devrait accroître la prise de conscience non pas de notre supériorité mais de nos lacunes. En fin de compte, une enquête aussi approfondie sur l’histoire peut nous fournir une inspiration clé pour les surmonter.

Steven Watts est professeur d’histoire à l’Université du Missouri et auteur de sept livres et de nombreux essais sur le passé américain.