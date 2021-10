Pourquoi la gauche mène-t-elle une guerre contre les enfants « surdoués » ?

par Laurel Duggan –

Des militants et des politiciens ont fait pression sur les conseils scolaires pour qu’ils éliminent les admissions fondées sur le mérite et les programmes avancés pour les élèves brillants.

Les écoles publiques à travers le pays éliminent les programmes doués et talentueux, suppriment les cours avancés et refont les processus d’admission pour atteindre l’équité entre les catégories raciales.

« Les programmes surdoués et les cours avancés fournissent un mécanisme permettant aux ménages à faible revenu d’obtenir une éducation exceptionnelle pour leurs enfants et servent de » grand égaliseur « pour les familles qui optent pour l’enseignement privé », a déclaré Jackson à la Daily Caller News Foundation. « En éliminant les programmes surdoués et les cours avancés au nom de l’équité, ils créeront de plus grandes inégalités », a-t-il déclaré.

Les étudiants noirs représentent 15 % de la population étudiante et 10 % de la population étudiante surdouée, tandis que les étudiants hispaniques représentent 27,6 % de la population étudiante et 20,8 % de la population étudiante surdouée, selon une étude du Fordham Institute. Ces groupes d’étudiants sont respectivement 49 % et 23 % moins susceptibles de participer à des programmes de placement avancé que leurs pairs, selon le Fordham Institute.

L’intérêt du public pour les inégalités raciales a augmenté après la mort de George Floyd avec des pressions sur les écoles publiques pour résoudre les disparités raciales provenant des parents, des groupes d’activistes, des membres des conseils scolaires et des responsables du département américain de l’Éducation.

Thomas Jefferson High School (TJ), le lycée public le mieux classé aux États-Unis, a supprimé son concours d’entrée en octobre 2020 à la suite d’un vote du conseil scolaire du comté de Fairfax et l’a remplacé par un processus d’admission plus subjectif qui inclut des quotas géographiques.

Le conseil scolaire du comté de Fairfax a fait l’objet de pressions du TJ Alumni Action Group, qui a été formé à la lumière des événements entourant la mort de Floyd, et la publication des statistiques d’admission de TJ a révélé que moins de dix étudiants noirs avaient été admis dans la classe de l’école de 2024, a rapporté le Washington Post.

Le TJHSST (TJ) Alumni Action Group (TJAAG) améliore l’accessibilité, l’inclusion et l’innovation au sein de l’éducation #STEM afin de former des leaders équilibrés et éthiques du 21e siècle. Notre propre #diversité est notre plus grande force. En savoir plus sur notre site : https://t.co/yYPsoeM3f9 pic.twitter.com/mBfew1ZGM1 – Groupe d’action des anciens TJ (@TJAlumniAG) 26 septembre 2021

La classe de première année de TJ en 2021 comprenait plus d’étudiants blancs, hispaniques et noirs que les années précédentes, tandis que la représentation des étudiants asiatiques a chuté de 19 points, a rapporté l’Associated Press.

La ville de New York élimine son programme surdoué et talentueux à la suite d’un procès en mars qui alléguait que le programme – qui était à 75 % blanc et asiatique – avait exacerbé les inégalités raciales. Le programme sera remplacé par un maximum de 2 heures par jour de cours avancés pour les étudiants doués, à déterminer par l’évaluation des capacités des étudiants par l’enseignant (plutôt qu’un test standardisé).

Le ministère californien de l’Éducation envisage des propositions visant à « détraquer » les mathématiques, ce qui signifie que les élèves de toutes les aptitudes apprendraient les mathématiques au même niveau dans les mêmes classes, et que les cours de mathématiques avancés ne seraient pas proposés. Selon le Washington Post, les élèves de 11e année pourraient choisir de suivre simultanément l’algèbre II et le pré-calcul afin de suivre le calcul. Le département de l’Éducation de Virginie (VDOE) a proposé un plan en janvier pour éliminer cours de mathématiques en faveur d’un cadre axé sur l’équité qui place les élèves dans des cours homogènes par niveau indépendamment de leurs aptitudes jusqu’à la 11e année. « [T]son initiative éliminera TOUTES les accélérations mathématiques avant la 11e année », a déclaré Ian Serotkin, membre du conseil scolaire du comté de Loudoun, selon Fox.

« Ce n’est pas une exagération, et il ne semble pas non plus y avoir de discrétion dans la façon dont les districts locaux mettent cela en œuvre », a-t-il ajouté.

Virginia s’apprête à éliminer tous les cours de mathématiques accélérés avant la 11e année dans le cadre d’un plan axé sur l’équité https://t.co/T1DoD4zLB5 – Fox News (@FoxNews) 22 avril 2021

Un porte-parole du Virginia Department of Education a déclaré à la Daily Caller News Foundation que l’initiative est un cadre de discussion concernant les normes mathématiques de l’État, qui devraient être mises à jour en 2023.

Philadelphie a remanié son processus d’admission dans les écoles magnétiques en 2021 pour privilégier les «codes postaux historiquement sous-représentés». Boston a créé un nouveau système d’admission pour ses écoles magnétiques dans lequel les élèves sont divisés en huit groupes en fonction des « conditions socio-économiques » de leur quartier. Les meilleurs étudiants de chaque groupe sont admis.

« Nous savons déjà … que plus de choix, pas moins, est un antidote aux écarts de réussite qui affligent le public [school] système », a déclaré au DCNF Walter Blanks Jr, attaché de presse de la Fédération américaine pour les enfants. « Lorsque les familles sont véritablement dotées d’options de haute qualité et que les possibilités d’éducation ne sont plus liées au code postal d’un enfant et au niveau de revenu familial, nous avons vu ces écarts se dissiper et même disparaître. »

« Au nom de l’équité, personne ne peut être spécial. Les enfants talentueux s’ennuieront et souffriront, et notre pays sera pire à long terme », a déclaré la présidente de Parents Defending Education, Nicole Neily, au DCNF.

Alors que le département américain de l’Éducation (DOE) a été silencieux sur les changements apportés par l’État et les locaux aux programmes pour les doués et aux cours avancés, il a exprimé ses objectifs en matière de justice raciale. Un document public du DOE publié en avril a fait des mentions positives du projet controversé 1619 et a cité Ibram X. Kendi tout en proposant des priorités pour les cours d’histoire américaine et d’éducation civique, notamment « [incorporating] pratiques antiracistes dans l’enseignement et l’apprentissage.

"Il est important d’enseigner aux enfants que la cause de l’inégalité raciale et de l’iniquité dans notre société est le résultat du racisme structurel, et non des comportements ou des cultures de ces personnes de couleur au bas de l’échelle des inégalités. Pièce de David Smithhttps://t.co/HCMHkyvWxo – Ibram X. Kendi (@DrIbram) 15 juin 2021

Kendi a plaidé pour des politiques qui produisent des résultats égaux entre les groupes raciaux plutôt que des chances égales. Dans son livre « Comment être un antiraciste », il soutient que tous les systèmes qui produisent des résultats inégaux pour différents groupes raciaux sont intrinsèquement racistes.

Le ministère de l’Éducation nationale n’a pas répondu aux demandes de commentaires de la DCNF.

