Pourquoi la “ géographie deepfake ” présente des risques importants – et comment les chercheurs la détectent

Ce qui peut sembler être une image de Tacoma Wash., Est en fait une image simulée, créée en transférant des motifs visuels de Pékin sur une carte d’un vrai quartier de Tacoma. (Image via Zhao et al., 2021, Cartographie et science de l’information géographique)

“Voir c’est croire.” C’est un aphorisme qui était beaucoup plus vrai qu’aujourd’hui, maintenant que les ordinateurs peuvent facilement produire toutes sortes de fausses images et d’enregistrements modifiés. Beaucoup d’entre nous ont vu des photos de célébrités qui n’existent pas et des vidéos de politiciens qui font la synchronisation labiale. Ces «deepfakes» ont soulevé de réelles inquiétudes quant à ce qui est et n’est pas vrai dans nos fils d’actualité et autres médias.

Bo Zhao. (Photo UW)

Ce problème s’étend même aux cartes et aux images satellites qui représentent notre monde. Des techniques telles que le «spoofing d’emplacement» et la géographie deepfake présentent des risques importants pour notre société de plus en plus connectée.

Pour cette raison, une équipe de chercheurs de l’Université de Washington travaille à identifier les moyens de détecter ces contrefaçons, ainsi qu’à proposer la création d’un système de vérification géographique des faits.

Dirigée par Bo Zhao, professeur adjoint de géographie à l’UW, l’étude s’est concentrée sur la façon dont les images et les cartes satellites profondes pourraient être détectées. Bien que ces deepfakes puissent sembler futuristes, en fait, ils existent déjà et sont une préoccupation croissante pour les responsables de la sécurité nationale.

«Les techniques sont déjà là», a déclaré Zhao. «Nous essayons simplement d’exposer la possibilité d’utiliser les mêmes techniques et la nécessité de développer une stratégie d’adaptation pour cela.»

Cependant, en raison de la nature souvent sensible de l’imagerie satellitaire deepfake, les chercheurs n’ont pas pu avoir accès aux images existantes appropriées pour leur étude. Il fallait donc commencer par créer les leurs.

Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé un réseau antagoniste génératif, ou GAN, une forme d’IA fréquemment utilisée pour créer des deepfakes. Ces GAN utilisent deux réseaux de neurones qui «se font concurrence». L’un, le discriminateur, tente de détecter quelles images sont fausses. L’autre utilise les informations qui ont permis la détection afin de générer des contrefaçons encore meilleures. Les deux modules s’améliorent progressivement jusqu’à ce que les résultats soient si réalistes qu’ils sont souvent indétectables pour un œil non averti.

Pour cette étude, le GAN a travaillé avec des fonds de carte et des images satellites de Seattle, Tacoma, Washington et Beijing. Finalement, l’équipe a construit un ensemble de données de détection de deepfake contenant 8 064 images satellites. La moitié d’entre eux étaient des images authentiques des trois villes. Le reste était des deepfakes de Tacoma, avec la moitié dans le modèle visuel de Seattle et la moitié dans le modèle visuel de Pékin. Le processus était similaire à la façon dont certains logiciels peuvent être utilisés pour mapper des caractéristiques du visage d’une personne sur une autre.

(Image via Zhao et al., 2021, Cartographie et science de l’information géographique)

Bien que le problème des fausses cartes et des cartes modifiées existe depuis des siècles, avec le développement des GAN, les défis ont fortement augmenté. De nombreuses images satellites générées par ordinateur sont capables de tromper même les yeux experts, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur utilisation à des fins de propagande et de désinformation. C’est une préoccupation considérable pour le gouvernement et l’armée, où ces techniques sont considérées comme une menace potentielle pour la sécurité nationale. Un avertissement du FBI en mars souligne ceci: «Les acteurs malveillants tireront presque certainement parti du contenu synthétique [including deepfakes] pour les opérations de cyber-influence et d’influence étrangère au cours des 12 à 18 prochains mois. »

Mais les motivations pour créer de fausses cartes et images satellites ne doivent pas être uniquement destinées à l’espionnage ou à la propagande. Alors que les appareils mobiles sont devenus de plus en plus capables de détecter et de signaler où nous nous trouvons, «l’usurpation de localisation» – des moyens de truquer notre localisation – est devenue de plus en plus courante. Par exemple, plusieurs applications mobiles existent déjà à cette seule fin.

«Les motivations peuvent être assez diverses en ce qui concerne l’usurpation d’emplacement», a déclaré Zhao. «Les gens changent de lieu pour montrer leurs fausses vacances. Ou dans Pokemon Go, les gens changent parfois de lieu pour obtenir des récompenses de jeu. »

Bien que certains progrès aient été accomplis dans la détection d’autres types d’images et d’enregistrements frauduleux, selon l’étude, la détection d’images satellite en profondeur n’a pas été explorée auparavant. Une fois leur ensemble de données deepfake établi, les chercheurs ont testé différentes méthodes d’automatisation de la détection, à l’aide d’outils d’intelligence artificielle tels que les réseaux de neurones convolutifs.

«Nous avons utilisé à la fois des méthodes traditionnelles et certains des derniers algorithmes de détection de GAN pour essayer de trouver des indices sur la façon dont nous pouvons détecter les deepfakes», a déclaré Zhao.

Les chercheurs ont examiné 26 caractéristiques dans les domaines spatial, histogramme et fréquence pour développer leurs stratégies de détection. Individuellement, les fonctionnalités ont donné des niveaux de précision différents, mais lorsque les modèles de détection ont été combinés, les performances ont atteint leurs plus hauts niveaux.

Le projet des chercheurs est de publier des outils que le public et les professionnels peuvent utiliser pour identifier les contrefaçons probables. Zhao a déclaré: “Si quelqu’un trouve une image suspecte, il peut la télécharger sur un site Web similaire à Factcheck.org pour confirmer si l’image présente des incohérences.”

Zhao a souligné qu’ils étaient prudents à l’idée que les outils de détection rapportent une image comme étant définitivement fausse ou authentique. “D’un point de vue social, nous avons constaté que si quelque chose est décrit comme définitivement faux, les gens l’interprètent de manière très négative”, a déclaré Zhao. “Donc, nous préférons dire aux utilisateurs que nous avons trouvé des incohérences possibles, puis laisser l’utilisateur arriver à sa propre conclusion sur ce que cela signifie dans le contexte.”

Cependant, il a ajouté que dans les cas où la détermination est statistiquement concluante et l’image a des conséquences sociales importantes, alors le statut de son authenticité doit être clairement indiqué.

Alors que les GAN générateurs de deepfake ont attiré beaucoup d’attention ces dernières années, Zhao a ajouté que les algorithmes basés sur le GAN ne sont pas nécessairement une mauvaise chose et que de telles méthodes ont de nombreuses utilisations bénéfiques. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour remplir les données manquantes dans un jeu d’enregistrements ou corriger le flou de mouvement dans les photos.

Reconnaître ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas dans notre monde continue d’être un défi croissant. Des recherches comme celle-ci peuvent aider à tracer notre chemin vers la construction d’un avenir plus authentique.

Les co-auteurs de l’étude étaient Yifan Sun, un étudiant diplômé du département de géographie de l’UW; Shaozeng Zhang et Chunxue Xu de l’Université d’État de l’Oregon; et Chengbin Deng de l’Université de Binghamton. «Fausse géographie profonde? Quand les données géospatiales rencontrent l’intelligence artificielle »a été publié le 21 avril 2021 dans Cartographie et science de l’information géographique.