Pourquoi la gestion des flux de travail est importante pour chaque entreprise

Le monde a changé. Ce n’est pas une nouvelle. Mais lorsque l’écosystème commercial mondial est plongé dans le chaos, votre équipe est-elle prête à saisir l’occasion ?

Les entreprises doivent être agiles et flexibles pour faire face aux changements dans une ère de transition. La clé réside dans la flexibilité et l’évolutivité du système de gestion des flux de travail d’une organisation afin que l’adaptation à tout changement inattendu soit transparente. Pas de temps d’arrêt, pas d’interruption du « business as usual ».

Avouons-le, dans le meilleur des cas, les équipes sont régulièrement confrontées à une multitude de défis. Le risque salarié est une complexité sans cesse croissante :

Évolution des règles et réglementations et risque d’amendes et de pénalités en conséquenceContrôler les erreurs en gérant le flux de travail et en normalisant les pratiques et les politiquesProuver la conformité aux régulateurs et aux parties prenantes

Et ce ne sont là que les défis quotidiens d’une équipe d’employés standard. Lorsque des conditions inattendues surviennent, dans quelle mesure êtes-vous préparé pour éviter le chaos qui peut en résulter ?

Depuis le début de la COVID-19, les professionnels sont confrontés à de nouveaux défis quotidiens à ajouter à la liste susmentionnée, notamment :

Engager et surveiller une main-d’œuvre distante et hybride :

La pandémie a forcé les entreprises à repenser leur façon de faire des affaires. S’assurer que votre main-d’œuvre distante est engagée et prise en charge nécessite une suite de technologies numériques pour atteindre les employés travaillant à domicile et à l’étranger.

L’intégration et la désintégration nécessitent des flux de travail complets, en particulier lorsqu’elles sont effectuées à distance.

Facteurs de risque de COVID-19 chez les travailleurs :

Les coûts des soins de santé et les retards de production peuvent avoir un impact considérable sur les résultats d’une entreprise. Le suivi du COVID-19 est devenu primordial. Une étude a estimé que les coûts pour les travailleurs absents ont augmenté de 117% pendant la pandémie.

Suivi de la vaccination COVID-19 :

À l’approche du mandat vaccinal du président Biden pour le secteur privé, le suivi de la vaccination est également devenu un problème pour la plupart des organisations. Grâce à l’automatisation appropriée du flux de travail, le statut et les détails de vaccination des employés peuvent être facilement suivis via le système RH/paie. Les directives de la politique de l’entreprise peuvent être automatiquement surveillées et suivies, de manière sécurisée et confidentielle.

Alors, comment une organisation peut-elle rester agile et répondre à toutes ces demandes en constante évolution ?

Quels sont les avantages de l’automatisation des flux de travail ?

La réponse réside dans l’automatisation des workflows d’entreprise. Les avantages de l’automatisation sont nombreux, notamment la capacité d’une organisation à créer une source unique de vérité, en rédigeant, en personnalisant et en automatisant les politiques de l’entreprise, ainsi qu’en les communiquant efficacement à la main-d’œuvre, aussi éloignée soit-elle. être.

Il existe également de nombreux autres avantages, notamment :

Collaborer à l’échelle de l’organisationÉliminer les tâches fastidieuses et les redondances ; Gagnez du temps et de l’argentGénérez un accès en ligne instantané à l’I-9 et aux modifications apportées à la politique d’immigrationLe personnel est libre de se concentrer sur son expertise, tandis que le logiciel fait le « sale travail »Les processus complexes peuvent être numérisés et automatisésRéduire les erreurs et augmenter l’efficacitéAssurer la conformité et générer des pistes d’audit

Un bon logiciel d’automatisation des flux de travail est également évolutif, pour évoluer à mesure que vous grandissez et capable de s’adapter à l’inattendu.

En fin de compte, lorsque les choses vont de travers de tout type d’événement imprévu – comme nous l’avons vécu avec la pandémie et l’évolution rapide des politiques en raison de l’évolution du paysage politique – une entreprise n’a pas à se démener, à se soucier de l’efficacité, lorsqu’un système de gestion de flux de travail solide et évolutif est en place.

Laissez la technologie gérer la personnalisation, la communication et la conformité afin que vous puissiez consacrer du temps à ce qui compte le plus : assurer le fonctionnement productif et transparent de l’entreprise.

Auteur : Shay Misra

En tant que directeur du marketing pour les offres RH et immigration de Mitratech. Shay a fait ses débuts dans l’industrie de l’immigration avec Golden Gate Global, l’un des plus grands centres régionaux d’immigration aux États-Unis avec plus de 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion, où elle a supervisé le marketing. Shay apporte une grande profondeur et… Voir le profil complet ›