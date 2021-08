Pourquoi la grande révélation de The Walking Dead pour Eugene n’est presque certainement pas réelle

in

Alors que le deuxième volet de la saison 11 de The Walking Dead touchait à sa fin, les nouveaux visiteurs du Commonwealth ont été réunis, ce qui signifie qu’Eugene de Josh McDermitt a été sauvé d’une attaque de panique mortelle tout en se demandant où se trouvaient tous les autres. Avant cela, Yumiko d’Eleanor Matsuura a montré ses compétences d’avocat intelligentes, car l’attention portée aux détails de la princesse est également entrée en jeu, tandis que moins de célébrations ont été célébrées pour Ezekiel de Khary Payton, dont la toux continue de déstabiliser sa tentative de paraître en bonne santé. Mais avant qu’Eugene ne puisse vraiment apprécier de revoir ses amis, un nouveau visage est apparu et s’est présenté sous le nom de Stéphanie, la seule raison pour laquelle Eugene & Co. a fait le voyage vers le Commonwealth. Mais était-ce VRAIMENT Stéphanie ? Probablement pas.