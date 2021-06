Pourquoi la Hongrie est-elle autorisée à accueillir une foule proche de la capacité à l’Euro 2020

in

Ceux qui regardent la Hongrie contre la Pologne à l’Euro 2020 mardi soir rencontreront un spectacle rare et passionnant – une foule presque pleine.

À la Puskas Arena, 61 000 fans seront présents pour regarder les champions d’Europe en action lors de leur match d’ouverture du Groupe F.

.

Les joueurs portugais se sont entraînés au stade national lundi soir avant un match bondé mardi

.

Les supporters hongrois et portugais ont commencé à arriver tôt pour le match

.

La Puskas Arena entrera en éruption ce soir avec 61 000 fans attendus pour le choc du Groupe F

Ce chiffre est trois fois le nombre de spectateurs [18,497] les fans qui ont été autorisés à assister au premier match de l’Angleterre du tournoi contre la Croatie à Wembley – que les hôtes ont remporté 1-0.

La fédération hongroise a pris la décision audacieuse de remplir son stade national à fond pour ses quatre matches de l’Euro 2020 sur la base du programme de vaccination ambitieux et sans cesse croissant de son gouvernement.

Le Premier ministre Viktor Orban est un grand fan de football et après avoir investi massivement dans le sport au cours de la dernière décennie, il a finalement décidé que la Hongrie tirerait le meilleur parti de ce qui est une opportunité incroyable pour le pays.

“Le gouvernement sait que les Euros arrivent ici une fois et peuvent ne pas être là pendant de nombreuses années après, c’est donc une opportunité pour eux de se montrer et de s’exprimer”, a déclaré une source à l’Athletic.

.

Le bonus supplémentaire de voir la superstar de la Juventus Cristiano Ronaldo en action n’est pas mal non plus…

« OK, les chiffres COVID-19 sont meilleurs qu’il y a des mois, mais beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il sera plein.

“La réponse est très simple : le gouvernement (hongrois) et le Premier ministre adorent le football, et ils savent à quel point cet Euro est important pour l’équipe nationale et le pays.”

Orban a précédemment indiqué qu’il voulait autant de fans que possible à l’intérieur du stade national cet été.

“Toute personne inscrite aura certainement été vaccinée, et avec son carnet de vaccination aura la possibilité de participer à cet événement”, a-t-il déclaré.

Contrairement à l’Angleterre, les spectateurs doivent produire un certificat confirmant qu’ils ont reçu le vaccin avant de pouvoir entrer dans le stade.

Vous avez le sentiment que ces fans hongrois vont tirer le meilleur parti d’une situation difficile au milieu de la pandémie de coronavirus.

Et le meilleur de tous, ils peuvent regarder Cristiano Ronaldo pour commencer. Résultat.

Villes hôtes, stades et limites d’affluence Euro 2020 dans l’ordre

Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Pays-Bas (12 000)

Stade Parken, Copenhague, Danemark (12 000)

Hampden Park, Glasgow, Écosse (13 000)

Arena Nationala, Bucarest, Roumanie (13 000)

La Cartuja, Séville, Espagne (13 165)

Allianz Arena, Munich, Allemagne (14 500)

Stadio Olimpico, Rome, Italie (17 500)

Stade de Wembley, Londres, Angleterre (22 500)

Stade olympique, Bakou, Azerbaïdjan (34 000)

Stade Krestovsky, Saint-Pétersbourg, Russie (34 000)

Puskas Arena, Budapest, Hongrie (67 000)