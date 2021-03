Pourquoi la Justice League de Zack Snyder change d’avis à propos du flash d’Ezra Miller

La Justice League de Zack Snyder donne au flash un grand arc émotionnel

En ce qui concerne mon visionnage de la Justice League de Zack Snyder, ce qui m’a le plus surpris à propos de Flash d’Ezra Miller dans la coupe du réalisateur, c’est combien de cœur a été donné au personnage après tout. The Snyder Cut offre vraiment au public une perspective étoffée de Barry Allen, et à la fin du film, il est un moment fort. C’est peut-être parce que son personnage, avec Cyborg de Ray Fisher, est si différent du film de Joss Whedon? Quoi qu’il en soit, c’est ce que je voulais de l’introduction de DCEU. Barry Allen a toujours les plaisanteries et l’humour, mais par-dessus tout, le film de Zack Snyder nous a donné une raison de nous soucier du speedster aussi.