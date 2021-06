Pourquoi la légende de l’UFC Georges St-Pierre ne pense pas que la WWE est pour lui

Pendant des années, Georges St-Pierre a dominé la division des poids mi-moyens au sein de l’UFC, mais après sa retraite des arts martiaux mixtes, le combattant est passé à une autre passion alimentée par le divertissement. St-Pierre s’est pleinement engagé à jouer ces dernières années, et avec ses représailles Batroc dans Le faucon et le soldat de l’hiver de Disney +, il va de soi que ses perspectives d’avenir pour le cinéma et la télévision ne feront qu’augmenter. Bien sûr, certains fans peuvent se demander si l’athlète a déjà envisagé une carrière au sein de la WWE, une entreprise vers laquelle de nombreux anciens combattants de MMA se sont tournés en plus d’agir. Personne ne devrait avoir d’espoir, cependant.