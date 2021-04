Pourquoi la liste de lecture extraordinaire de Zoey a finalement inclus une chanson originale dans la saison 2

L’épisode de dimanche, surnommé «l’anniversaire extraordinaire de Zoey», a impliqué Zoey aux prises avec ses sentiments pour Simon, Max et Aiden, tout en essayant de célébrer le grand 3-0. Une partie de son état d’esprit émotionnel était centré sur la conviction de son père que les grands moments, comme avoir 30 ans, devraient toujours être célébrés. Lindsey Rosin et Austin Winsberg ont décrit la chanson originale comme « comique, sincère et un peu maladroite », qui a également décrit la scène elle-même mettant en vedette Zoey et d’autres invités de la fête regardant le groupe en action. Mais malgré le moment super mignon, le cœur de Zoey est allé dans une direction différente à la fin de la fête.