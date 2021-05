Pourquoi la liste de lecture extraordinaire de Zoey n’a toujours pas été renouvelée

On ne sait pas pour le moment quand NBC pourrait prendre une décision sur la liste de lecture extraordinaire de Zoey. Mais, avec la finale de la saison de Manifest le 10 juin et Good Girls le 22 juillet, il est tout à fait possible qu’il n’y ait pas de décision avant la diffusion de cette dernière, ou juste avant.

Assistez aux deux premières saisons de la playlist extraordinaire de Zoey lors d’un marathon de deux jours sur E! à partir de ce dimanche 30 mai à 9 h HNE. Vous pouvez également regarder la comédie musicale sur Peacock.