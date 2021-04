Pourquoi la liste noire n’est pas terminée pour tester la fidélité de Liz après les dernières révélations

Attention: spoilers à venir pour l’épisode 14 de La liste noire Saison 8 sur NBC, appelé “Misere, ” et de légers spoilers pour les aperçus de l’épisode de la semaine prochaine.

La liste noire enfin ramené Liz Keen après une absence étonnamment longue, et “Misere” expliqua clairement que Liz n’était pas simplement assise et ragoût pendant son temps hors écran. Le temps passé n’a pas adouci son cœur vers rouge après avoir tué sa mère, et l’épisode a clairement montré qui était l’ennemi puissant avec lequel Liz s’était aligné pour faire avancer ses objectifs. La nature rétrospective de l’épisode signifiait que les téléspectateurs pouvaient voir sa version de l’histoire, mais cela ne signifie pas que tout le monde sera de son côté. Et sur la base de ce qui a été révélé sur le prochain épisode, sa loyauté sera testée, et tout cela à cause de ce nouvel alignement.