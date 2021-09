Pourquoi la littératie financière est importante pour les enfants

Si les enfants comprennent le concept des marchés financiers selon leur âge, cela peut les empêcher d’investir plus tard dans de mauvais instruments financiers.

Par le Dr Kumar Gaurav et le Dr Pallavi Seth

La littératie financière est la capacité d’utiliser les connaissances et les compétences pour gérer efficacement les ressources financières pour une vie de bien-être financier. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) définit la littératie financière comme une combinaison de connaissances, de connaissances, de compétences, d’attitudes et de comportements financiers nécessaires pour prendre des décisions financières judicieuses et atteindre le bien-être financier individuel.

Quel est le niveau de littératie financière en Inde ?

Le National Center for Financial Education en 2019 a mené une enquête et a déclaré que seulement 27% des Indiens ont des compétences financières. Parmi les pays BRICS, la littératie financière en Inde est la plus faible.

Selon l’enquête menée par Standard and Poor, « Alors que la gamme de produits financiers disponibles en Asie continue de croître rapidement, l’enquête suggère que la plupart des consommateurs n’ont pas une compréhension générale du crédit, des intérêts composés et d’autres concepts clés ».

Pourquoi la littératie financière est-elle importante pour les enfants?

La plupart des parents donnent une tirelire à leurs enfants dans laquelle ils mettent leur monnaie de rechange, l’argent d’anniversaire ou les cadeaux en espèces reçus de leurs proches/familles. Ce concept les aide à maintenir une discipline d’épargne. Mais les marchés financiers sont complexes et dépassent de beaucoup le concept de l’épargne seule. Si les enfants comprennent le concept des marchés financiers selon leur âge, cela peut les empêcher d’investir plus tard dans de mauvais instruments financiers.

Lorsque les enfants sont conscients du concept, ils peuvent influencer leur famille en partageant leurs connaissances sur l’importance de l’épargne et prendre les mesures nécessaires pour mieux gérer leur argent. Ainsi, la diffusion du concept de littératie financière et la sensibilisation financière des enfants peuvent être d’une grande aide.

Êtes-vous un preneur de risque ou averse au risque? Ce plan d’investissement est la tasse de thé de tout le monde

Où les enfants peuvent-ils investir et épargner ?

Il existe de nombreux programmes ou produits financiers qui peuvent être ouverts pour les enfants sous la tutelle des parents. Comme ouvrir un compte d’épargne avec un enfant, cela les aidera non seulement à comprendre l’importance de l’épargne mais aussi de l’investissement. La Caisse publique de prévoyance (PPF) ne peut être ouverte avec un tuteur qu’avec Rs 100. Une fois devenus adultes, ils peuvent gérer eux-mêmes ce compte. Bien que le compte PPF soit d’une durée de 15 ans, ce compte peut être prolongé indéfiniment par bloc de 5 ans. Une fois devenus adultes, ils peuvent gérer eux-mêmes ce compte.

Un compte Sukanya Samridhi Yojana peut être ouvert pour une fillette de moins de 10 ans. Une fois que la fillette a atteint l’âge de 10 ans, elle peut également gérer le compte elle-même. Même les investissements via le plan d’investissement systématique (SIP) peuvent être faits pour un enfant avec un parent, et cela peut être un bon remplacement de la « tirelire à la maison » que nous donnons aux enfants et peut les aider à apprendre le concept d’épargne et d’investissement dans le long terme. Il existe plusieurs autres produits financiers disponibles qui peuvent être choisis selon les besoins de la famille.

Investir dans un programme avec un enfant lui donnerait la propriété et le responsabiliserait. En tant que parent, vous devriez discuter avec eux du produit financier afin qu’ils comprennent l’essentiel de ces produits. Vous pouvez faire des plans financiers pour eux qui peuvent les aider à acheter l’article de leurs rêves comme un vélo, une Playstation, etc. et les aider à comprendre comment ce produit financier serait utile pour réaliser leurs souhaits.

Comment pouvez-vous leur enseigner la littératie financière?

Il y a des professionnels comme des médecins, des avocats, des professeurs qui sont experts dans leur domaine mais souvent ils manquent également de connaissances lorsqu’ils prennent des décisions concernant leurs finances personnelles. Si les élèves comprennent les détails des marchés financiers dès l’âge scolaire, ils peuvent prendre la bonne décision au bon moment.

Des institutions telles que le Centre national d’éducation financière (NCFE) gèrent le programme de formation scolaire phare et environ 150 écoles en Inde sont certifiées « Money Smart ». Dans le cadre de ce programme, les écoles disposent de moyens pour dispenser une éducation financière grâce à des manuels gratuits pour les étudiants et à une formation pour les enseignants.

La Bourse nationale propose des programmes d’éducation financière dans environ 4 000 écoles de six États, à savoir le Nagaland, le Gujarat, l’Himachal Pradesh, Goa, le Tamil Nadu et le Pendjab.

Le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) propose également des cours tels que la gestion des marchés financiers, la banque et l’assurance au niveau secondaire et secondaire supérieur.

Outre les initiatives prises par ces institutions, en tant que parent, vous devez également transmettre la littératie financière aux étudiants, comme faire les courses avec eux en leur faisant comprendre les bases du commerce. Ouvrir certains dispositifs sous votre tutelle avec eux, peut les responsabiliser et les aider à comprendre les produits financiers. Il existe plusieurs cours de courte durée en ligne et hors ligne sur la gestion judicieuse de l’argent pour les étudiants des écoles et des collèges. Vous devez les encourager à s’inscrire à ces cours pour mieux maîtriser les finances et prendre la bonne décision au bon moment.

(Le Dr Kumar Gaurav est cofondateur de Nurturing Wealth et le Dr Pallavi Seth est professeur à l’Amity School of Insurance, Banking and Actuarial Science, Amity University, Noida)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.