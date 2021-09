Pourquoi la loi et l’ordre: Benson de SVU pourrait être essentiel au voyage d’infiltration de Stabler sur le crime organisé

Vous savez, d’après ce que j’ai entendu des infiltrés avec qui j’ai parlé, vous vous perdez vraiment dans le travail. Et je pense que nous trouvons Elliot à cet endroit, que ce soit intentionnel ou inconsciemment. Parce que je pense qu’il a été réintroduit dans la franchise dans des circonstances très stressantes, évidemment, à la fois vis-à-vis de sa vie et, vous savez, en essayant de comprendre ce qu’est exactement Benson pour lui et sa nouvelle vie, à la fois personnellement et professionnellement. Donc, nous avons maintenant Elliot sous couverture, et je pense que Benson reconnaît certains signes révélateurs qu’il pourrait avoir besoin de parler aux gens ou, vous savez, ce n’est peut-être pas l’endroit le plus sain pour lui en ce moment. Mais cela met à rude épreuve la façon dont Benson et Stabler s’engagent l’un l’autre, et – mais aussi les scénaristes des deux séries l’ont écrit de telle manière que nos vies se chevauchent et se croisent. Donc, vous savez, nous nous engageons, je suppose, d’un point de vue plus professionnel là-bas pour quelques spectacles, et un peu du côté personnel.