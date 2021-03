Pourquoi la loi et l’ordre: Christopher Meloni, star du crime organisé, pense que la réunion SVU de Stabler et Benson ne sera pas satisfaisante

En plus de cela, eh bien, vous devez savoir ce qui se passe à peu près toujours chaque fois qu’une réunion ou un événement est très attendu et / ou espéré lorsqu’il s’agit d’une émission de télévision populaire, n’est-ce pas? Comme Meloni semble également le noter, tout le monde attend cela depuis 10 ans, donc non seulement Benson et Stabler ne seront pas satisfaits à 100% lorsqu’ils se retrouveront finalement, miraculeusement, mais il y en aura probablement beaucoup. de fans qui ne trouveront pas non plus les retrouvailles satisfaisantes.