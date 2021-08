Pourquoi la loi et l’ordre: Dylan McDermott du crime organisé pense que les fans ont tellement réagi à son personnage

Seuls le temps et la saison 2 nous le diront, mais la bonne nouvelle est que le début de la saison 2 n’est pas si loin. Law & Order: Organized Crime revient sur NBC pour sa deuxième saison le jeudi 23 septembre à 22 h HE, immédiatement après la première de la saison 23 de Law & Order: SVU. Auparavant, un autre spin-off de Law & Order prévoyait de créer et de donner à NBC un Law & Order complet jeudi, mais les plans ont changé en juillet. Le mois de septembre sera rempli de premières, alors assurez-vous de consulter notre programme télévisé d’automne 2021 pour savoir quoi regarder et quand le regarder.