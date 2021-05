Pourquoi la loi et l’ordre: la révélation du crime organisé sur la mort de Kathy doit être légitime

Avertissement: spoilers à venir pour le cinquième épisode de La loi et l’ordre: Crime organisé sur NBC, appelé “un produit inférieur. “

Loi et ordre: crime organisé de retour d’une brève pause pour son deuxième crossover en deux parties avec Loi et ordre: SVU, mais “Un produit inférieur” a fait bien plus que simplement terminer l’histoire qui a commencé avec une affaire de victimes spéciales. À la fin de l’heure, KathyLe tueur du tueur avait apparemment été révélé, avec une identité choquante qui ne manquera pas de jeter Stabler pour encore une autre boucle. On dirait Angela a ordonné la mort de la femme de Stabler, et le crime organisé doit vraiment rendre cette torsion légitime pour plusieurs raisons.