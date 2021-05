Cet épisode de SVU n’est pas facturé comme la moitié d’un crossover avec Loi et ordre: crime organisé, et Stabler a été préoccupé par ses propres enquêtes sur sa propre émission, donc cela n’a peut-être pas le plus de sens s’il se présente pour une raison liée à une affaire. Du moins, à moins que Richard Wheatley ait quelque chose à voir avec l’affaire de trafic sur laquelle Benson et Rollins enquêtent!