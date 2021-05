Pourquoi la loi et l’ordre: le crime organisé m’inquiète pour Benson de SVU dans la finale

Avertissement: spoilers majeurs à venir pour l’avant-dernier épisode de La loi et l’ordre: Crime organisé Saison 1, appelé “Tout le monde prend une raclée parfois. “

La première saison de Law & Order: Organized Crime est déjà presque terminée, et “Everybody Takes A Beating Sometime” a vu Stabler et le reste de l’unité capturer Wheatley et d’autres dans son cercle, y compris ses deux enfants. Cela aurait été un tournant qui valait la peine d’être célébré, s’il ne restait pas un épisode complet et donc beaucoup de temps pour que Wheatley riposte et que les choses tournent horriblement mal. Mais ce n’est pas vraiment un personnage du crime organisé qui m’inquiète dans la finale. Non, je deviens nerveux pour Law & Order: SVU’s Benson.