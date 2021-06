Pourquoi la loi et l’ordre: les croisements du crime organisé avec SVU étaient les meilleures parties de la saison 1

Spoilers à venir pour la finale de la saison 1 de Loi et ordre : crime organisé sur NBC, appelé “Oublie ça, Jake, c’est Chinatown.”

La première saison de Loi et ordre : crime organisé s’est terminé par une finale qui a rendu justice aux Kathy Stabler, ensemble Richard Wheatley prêt pour un séjour potentiellement long derrière les barreaux (bien que potentiellement pas, connaissant Wheatley), presque tué Angela Wheatley, et apporté Mariska Hargitay‘s Olivia Benson de Loi et ordre : SVU pour un dernier crossover de la saison TV 2020-2021. Et Benson se présente pour soutenir Stable m’a amené à réaliser que les croisements du crime organisé avec SVU étaient les meilleures parties de la saison 1.