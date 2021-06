Pourquoi la loi PRO est critique ⋆ 10z viral

— du blog de Robert Reich

Quelque chose que je viens d’apprendre sur Amazon, l’une des sociétés américaines les plus rentables et à la croissance la plus rapide, dirigée par l’homme le plus riche du monde :

Selon l’Administration de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail, les employés des entrepôts d’Amazon ont subi près du double du taux d’incidents graves l’année dernière, tout comme les travailleurs des entrepôts non Amazon.

De plus, en grande partie parce qu’Amazon n’a pas fourni à ses employés un équipement de protection adéquat pendant la pandémie, la société admet que près de 20 000 employés étaient présumés positifs pour le coronavirus.

Les travailleurs qui dénonçaient ces conditions de travail dangereuses ont été licenciés.

Amazon se vante de payer ses employés au moins 15 $ de l’heure. Mais cela revient à environ 30 000 $ par an, à peine assez pour qu’une famille se débrouille.

La croissance explosive de l’armée d’employés horaires mal payés et maltraités d’Amazon est emblématique du déclin à long terme de la classe moyenne américaine et des niveaux d’inégalité économique que l’Amérique n’a pas connus depuis l’âge d’or de la fin du XIXe siècle.

Cela a mis à rude épreuve le tissu social de la nation – alimentant la colère et la frustration, une marée montante d’overdoses de drogue et de décès par désespoir, tentant même certaines personnes de la classe ouvrière d’embrasser le Trumpisme et le nationalisme blanc.

Le succès de la campagne « choc et crainte » d’Amazon contre les travailleurs qui ont osé essayer de créer un syndicat dans leur entrepôt de Bessemer, en Alabama, illustre l’immense pouvoir politique que les architectes de cette inégalité croissante exercent désormais.

C’est un présage alarmant pour l’avenir.

Dans les entrepôts d’Amazon comme Bessemer, les travailleurs sont traités comme des robots. Les algorithmes imposent sans relâche des quotas de production dangereux. Ils ont droit à deux pauses de 30 minutes par jour de dix heures. Chaque mouvement est surveillé.

Les chauffeurs-livreurs d’Amazon déclarent avoir reçu l’ordre de désactiver leurs applications de sécurité afin de pouvoir atteindre leurs quotas.

D’autres déclarent devoir uriner dans des bouteilles en raison des pressions de livraison.

Même si le soutien public aux syndicats est aussi élevé qu’il ne l’a été en 50 ans – 60 millions de travailleurs américains adhéreraient à un syndicat aujourd’hui s’ils le pouvaient – ​​les travailleurs de Bessemer étaient dépassés par un mastodonte dont la capitalisation boursière dépasse le PIB de l’Australie.

La loi nationale sur les relations de travail interdit aux employeurs de licencier des travailleurs qui tentent d’organiser un syndicat. Mais les sanctions infligées aux employés pour violation de la loi sont si ridiculement faibles (réembaucher le travailleur et arriéré de salaire) que des employeurs comme Amazon le font régulièrement de toute façon.

Amazon est peut-être l’avenir de l’économie américaine, mais si cet avenir doit laisser de la place au type de familles de travailleurs prospères qui définissait il y a cinquante ans le capitalisme américain, les syndicats sont essentiels.

En mars, la Chambre des représentants a adopté une loi visant à niveler le terrain. C’est ce qu’on appelle la Loi sur la protection du droit d’organisation (Loi PRO). La version sénatoriale compte 47 co-sponsors démocrates. Il en faut trois de plus pour donner au PRO Act une chance de se rendre au bureau de Joe Biden.

La loi PRO mettrait fin à de nombreuses pratiques utilisées par Amazon pour faire échouer l’effort syndical à Bessemer. De véritables sanctions seraient imposées aux entreprises et aux dirigeants d’entreprise qui exerceraient des représailles contre les militants syndicaux ou violeraient autrement la loi nationale sur les relations de travail.

La loi PRO permettrait aux travailleurs de se syndiquer plus facilement, dans le but de les protéger de conditions de travail injustes.

La loi PRO à elle seule ne mettra pas fin aux inégalités économiques ni ne rendra la prospérité et les opportunités aux familles de travailleurs américains. Mais l’adoption de la loi PRO aiderait.

Cela enverrait également un signal clair que le nôtre est vraiment un gouvernement “du peuple” – comme le million de personnes qui travaillent pour Amazon aujourd’hui, pas le seul multimilliardaire au sommet, et de la grande majorité des Américains qui travaillent plus difficile que jamais aujourd’hui et n’arrivera nulle part, dans le deuxième âge d’or de l’Amérique.

_______

À propos de l’auteur

Robert B. Reich est Chancellor’s Professor of Public Policy à l’Université de Californie à Berkeley et Senior Fellow au Blum Center for Developing Economies. Il a été secrétaire au Travail dans l’administration Clinton, pour laquelle le Time Magazine l’a nommé l’un des dix secrétaires de cabinet les plus efficaces du vingtième siècle. Il a écrit une quinzaine de livres, dont les best-sellers « Aftershock », « The Work of Nations » et « Beyond Outrage » et, son plus récent, « Common Good ». Il est également rédacteur en chef fondateur du magazine American Prospect, président de Common Cause, membre de l’Académie américaine des arts et des sciences et co-créateur du documentaire primé « Inequality For All ». Il est co-créateur du documentaire original de Netflix “Saving Capitalism”, qui est actuellement en streaming.