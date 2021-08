Pourquoi la manifestation d’un olympien était un défi pour le dirigeant biélorusse

L’espoir olympique biélorusse Krystsina Tsimanouskaya voulait juste courir sa course, le sprint de 200 mètres, aux Jeux de Tokyo. Mais lorsqu’elle a découvert qu’elle avait été ajoutée à l’inscription pour courir le relais 4×400, une course pour laquelle elle ne s’était pas entraînée, la jeune femme de 24 ans s’est rendue sur Instagram pour exprimer sa frustration envers ses entraîneurs et aux Jeux olympiques de son pays. Comité.

Cela a suffi à faire d’elle une dissidente – car en Biélorussie, dirigée par le président autoritaire Alexandre Loukachenko pendant 27 ans, même un petit acte de résistance peut être un défi pour l’État.

Ses entraîneurs l’ont informée qu’elle avait reçu l’ordre de rentrer chez elle immédiatement. Quand elle a hésité, ils l’ont prévenue : « Si vous restez ici contre [their] comprendra que cela ne mènera à rien de bon », et « c’est ainsi que finissent les cas de suicide, malheureusement. »

À l’aéroport, Tsimanouskaya a refusé de monter dans l’avion et a plutôt utilisé une application de traduction sur son téléphone pour dire à un policier japonais qu’elle avait besoin d’aide, craignant d’être envoyée en prison si elle retournait en Biélorussie. Tsimanouskaya s’est finalement réfugiée à l’ambassade de Pologne, et cette semaine, elle s’est envolée pour la Pologne, qui lui a accordé, ainsi qu’à son mari, des protections humanitaires.

La saga a été un rappel saisissant de la portée actuelle de la répression de Loukachenko.

“Parce que Loukachenko se sent menacé sous tant d’angles, de tant de côtés, il voit la trahison dans chaque critique”, a déclaré Hanna Liubakova, journaliste biélorusse et membre non-résident du groupe de réflexion Atlantic Council.

Loukachenko mène une vaste répression des droits de l’homme après que des manifestations massives l’année dernière ont remis en cause son maintien au pouvoir de plusieurs décennies. Le régime vise des journalistes, des militants, des dissidents, voire d’autres athlètes. Avant l’anniversaire des manifestations, il agit pour qu'”il n’y ait pratiquement plus de structures parmi ceux qui osent le critiquer ou faire un reportage correct”, a déclaré Maryia Sadouskaya-Komlach, journaliste biélorusse et chef d’équipe pour l’Europe et l’Asie centrale à Presse gratuite illimitée.

Les experts et les journalistes disent que l’escalade de la répression est sans précédent, même pour l’homme fort. Cette menace a poussé certains Biélorusses à fuir ailleurs pour échapper à la répression. Et dans certains cas, Loukachenko a réagi en étendant la répression du gouvernement au-delà de ses frontières.

« Personne qui est actif – un politicien militant, un journaliste, un blogueur – ne peut se sentir en sécurité », a déclaré Liubakova. « Ni à l’intérieur du pays ni à l’extérieur du pays.

Loukachenko est un dictateur de longue date. Sa dernière purge est encore sans précédent.

Loukachenko est le dirigeant européen le plus ancien, au pouvoir depuis 1994 après avoir remporté des élections démocratiques dans l’État post-soviétique. Tout au long de son mandat, il a truqué les élections et étouffé la dissidence pour garder le contrôle.

C’était en grande partie son plan en août dernier, lors de la dernière élection présidentielle du pays. Mais il a déraillé par une novice politique nommée Svetlana Tikhanovskaya.

Le mari de Tikhanovskaya est un militant qui voulait défier Loukachenko dans la course présidentielle ; lorsqu’il a été disqualifié et emprisonné par le régime, Tikhanovskaya, qui n’avait aucune expérience politique, a pris sa place en tant que candidat. À la surprise de beaucoup, elle a rallié des millions de Biélorusses contre Loukachenko.

Elle n’a pas gagné, car ce n’est pas une chose qui se passe sous Loukachenko. Mais elle a réussi à exploiter le mécontentement autour du leadership de Loukachenko, alimenté par la colère contre l’économie et la pandémie de coronavirus. Cela a conduit à des protestations massives et historiques contre le régime.

Loukachenko a doublé, comme les autoritaires ont tendance à le faire, avec encore plus de répression et de brutalité. « C’est un pays autocratique et répressif depuis de très nombreuses années », a déclaré Rachel Denber, directrice adjointe de la division Europe et Asie centrale de Human Rights Watch. «Mais ce qui s’est passé au cours de la dernière année est juste hors des charts. Ce n’est plus pareil, c’est tellement répandu et à grande échelle.

Loukachenko l’a qualifié d’« opération de ratissage », avec des personnalités de l’opposition, des groupes de la société civile, des dissidents et des journalistes tous entraînés dans un filet implacable. « Il y a des répressions d’heure en heure, à plusieurs reprises, à grande échelle », a déclaré Tatyana Margolin, directrice régionale du programme Eurasia avec Open Society Foundations. “Et c’est parce que ce sont les derniers halètements désespérés d’un despote qui sait que la fin est proche.”

Le régime a récemment ciblé des organisations de la société civile, fermant plus de 50 groupes. En juillet, les autorités biélorusses ont perquisitionné le siège du Viasna Human Rights Center, l’une des principales organisations indépendantes de défense des droits humains du pays. L’organisation documente des cas de répression politique et de torture, en particulier depuis août 2020. Elle a arrêté sept personnes, dont des dirigeants de Viasna, et les a accusées d’évasion fiscale et d’« organisation et financement d’actions de groupe qui violent gravement l’ordre public ».

Natallia Satsunkevich, qui travaille pour Viasna (qui signifie « printemps » en biélorusse), a fui le pays en janvier ; certains de ses collègues ont également fui ces derniers mois. “C’était très dangereux, et je voulais continuer mon travail, et c’était la seule possibilité”, m’a-t-elle dit.

Toujours en juillet, la police a mené environ 70 perquisitions dans des médias et des domiciles de journalistes, qui ont conduit à 15 arrestations, selon un rapport de Reporters sans frontières. Depuis l’année dernière, des journalistes ont fait l’objet d’environ 500 arrestations ou détentions dans le pays.

Le cas le plus flagrant s’est produit en mai, lorsque des avions de chasse biélorusses ont détourné un avion de Ryanair qui survolait la Biélorussie en route vers la Lituanie depuis la Grèce et l’ont forcé à atterrir à Minsk. Les responsables ont affirmé (avec des preuves ridiculement fragiles) qu’ils avaient reçu une alerte à la bombe crédible contre l’avion. Ce n’était qu’un prétexte pour arrêter un éminent journaliste de l’opposition biélorusse, Roman Protasevich, et sa petite amie, qui se trouvaient à bord du vol (avec 170 autres passagers).

Le détournement de l’avion de Ryanair pour arrêter Protasevich a violé les normes internationales et a provoqué une condamnation et une punition mondiales, y compris de la part des États-Unis et de l’UE. Mais Loukachenko a pris le risque parce qu’il considère Protasevich – et d’autres journalistes et dissidents – comme un risque encore plus grand pour sa fortune politique.

“C’est une détermination existentielle absolue de rester au pouvoir à tout prix”, a déclaré Denber. “Je pense que le degré de cette répression ne reflète que le degré qu’il se sent menacé.”

Et ce désespoir signifie que Loukachenko voit des ennemis partout, pas seulement en Biélorussie.

La répression transnationale de Loukachenko est un exemple troublant d’autoritarisme mondial

L’incident de Ryanair existe à une échelle bien supérieure à ce qui est arrivé à l’olympienne, Tsimanouskaya, et aux efforts pour se disputer sa maison après qu’elle se soit prononcée contre ses entraîneurs. Mais cela représentait, comme l’a dit le secrétaire d’État américain Antony Blinken cette semaine, « un autre acte de répression transnationale ».

Le régime Loukachenka a cherché à commettre un autre acte de répression transnationale : tenter de forcer l’olympienne Krystsyna Tsimanouskaya à partir simplement pour avoir exercé sa liberté d’expression. De telles actions violent l’esprit olympique, sont un affront aux droits fondamentaux et ne peuvent être tolérées. – Secrétaire Antony Blinken (@SecBlinken) 3 août 2021

La répression transnationale – une campagne autoritaire contre la dissidence qui est essentiellement sans frontières – est une conséquence de notre monde plus globalisé. Les dissidents peuvent plus facilement traverser les frontières, mais aussi les pouvoirs et les abus de l’État. La technologie, bien sûr, facilite cela, à la fois dans la façon dont les militants communiquent à l’étranger et dans les outils que les autoritaires peuvent utiliser pour surveiller ou intimider ceux qu’ils perçoivent comme des menaces à l’extérieur d’un pays.

« C’est très difficile pour [exiles] disparaître ou devenir invisible pour le régime à cause de cette technologie », a déclaré Nate Schenkkan, directeur de la stratégie de recherche à Freedom House.

Les autoritaires utilisent des outils de répression numérique, comme le harcèlement en ligne ou les logiciels espions, ce que l’Iran aurait fait. Ils peuvent menacer les familles à la maison et faire connaître publiquement ces menaces. Ils peuvent manipuler la structure juridique, comme l’utilisation de notices rouges d’Interpol, une tactique utilisée par le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Ou ils peuvent se livrer à des restitutions illégales et à des enlèvements, des assassinats, des meurtres.

Le meurtre saoudien du journaliste dissident Jamal Khashoggi au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul reste peut-être l’exemple le plus effrayant de ce à quoi peut ressembler ce type de répression transnationale.

À bien des égards, la répression transnationale est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Un dirigeant comme Loukachenko fait face à une résistance populaire massive dans son pays, qu’il considère comme une menace pour son régime. Il craque. Les gens fuient. Ces gens continuent de s’exprimer. La menace, chez un leader désespéré pour détenir le pouvoir, s’amplifie.

Certains experts et journalistes m’ont dit que bien que Loukachenko corresponde à ce moule, ses ambitions et son audace peuvent être un peu plus grandes que ses pouvoirs réels. L’incident de Ryanair, aussi étonnant soit-il, s’est produit dans l’espace aérien biélorusse. Il n’est pas Poutine, aurait ordonné l’empoisonnement d’anciens espions sur un banc de Londres. « Votre KGB biélorusse n’est pas le même que le [Russian] FSB. Les ressources ne sont pas parallèles », a déclaré Margolin, d’Open Society.

“Mais”, a-t-elle ajouté, “je pense qu’il essaie définitivement de faire passer le message que vous n’êtes plus en sécurité.” Cela est particulièrement vrai dans les pays plus proches de la Biélorussie, en particulier en Ukraine, en Lituanie et en Pologne, où de nombreux exilés ont fui et qui comptent d’importantes communautés d’expatriés biélorusses.

Récemment, Vitaly Shishov, dissident biélorusse de 26 ans, qui dirigeait une organisation d’opposition ukrainienne, a été retrouvé pendu dans un parc ukrainien après avoir disparu après une course. Ses partisans ont reproché à Loukachenko d’avoir organisé son suicide, et bien qu’il n’y ait encore aucune preuve sur la cause réelle du décès ou si le régime est impliqué. Pourtant, cela témoigne des craintes très palpables au sein de la communauté biélorusse. La mort mystérieuse aggrave ce que les observateurs savent : que Loukachenko détournera un avion, menacera un olympien, emprisonnera des centaines de personnes.

“Le régime est, à ce stade, vraiment déterminé à franchir toutes les lignes rouges qui existent et à vraiment essayer le monde occidental avec ses actions”, a déclaré Margolin.

Les journalistes et militants biélorusses le ressentent aussi. J’ai demandé à Satsunkevich si elle se sentait en sécurité pour faire son travail en faveur des droits humains à l’étranger. “C’est une question intéressante parce que nous voyons l’arrestation de Roman Protasevich et la mort de Vitaly Shishov en Ukraine, et personne ne sait ce que c’était vraiment”, a déclaré Satsunkevich.

Elle et ses collègues ont certains protocoles qu’ils suivent, juste au cas où, pour se protéger. “Je me sens en sécurité”, a-t-elle déclaré, “mais j’essaie d’être attentive et de ne pas oublier le danger.”

Liubakova, la journaliste, n’est plus en Biélorussie, mais elle dit qu’elle sait que son travail est toujours risqué. Il y a des menaces sur les réseaux sociaux. On craint une éventuelle surveillance. “Vous gardez toujours à l’esprit que quelqu’un pourrait vous regarder, quelqu’un pourrait vous observer”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas paranoïaque. Il ne s’agit pas de paranoïa. Moi et mes amis sommes vigilants, comprenant que tout est possible à tout moment. »