Pourquoi la mariée de Frankenstein Maze d’Universal Studios devrait inspirer un spin-off pour l’icône de l’horreur

Pourquoi Bride Of Frankenstein Lives devrait inspirer un film

Quelle réinvention intelligente de Frankenstein ce serait. De plus, il pourrait enfin transmettre l’histoire de Bride of Frankenstein d’une manière que les fans d’horreur n’ont jamais vue auparavant. D’après ce que j’ai compris de la vision du labyrinthe sur l’histoire, la mariée a été créée pour être la compagne du monstre, mais a peut-être rejeté ses idées de disparaître dans les bois et d’être un couple pour toujours. Elle semble tuer le monstre, mais tout comme lui, elle aspire toujours à ne pas être le seul monstre au monde. Par conséquent, elle commence à repousser l’humanité et à tuer des gens afin de récolter leurs parties du corps et de créer ses propres monstres horribles, et peut-être de ressusciter le monstre dans le processus en son propre compagnon parfait. Cela renverserait magnifiquement les rôles ! … Et horriblement.