Pourquoi la microsérie Clone Wars de Star Wars vaut-elle la peine d’être regardée sur Disney +

Alors que la guerre des clones était déjà explorée à l’époque à travers des romans, des bandes dessinées et quelques jeux vidéo, Clone Wars était quelque chose de spécial, et pour beaucoup de gens, c’était la seule façon d’apprendre ce qui se passait entre Attack of the Clones. et la vengeance des Sith. Hélas, à partir de 2014, les événements de la microsérie Clone Wars ne sont plus considérés comme canon en faveur du maintien de la série télévisée The Clone Wars cimentée dans la continuité officielle de Star Wars. Cependant, cela ne signifie pas que Clone Wars ne vaut pas la peine d’être regardé, surtout maintenant qu’il est enfin disponible sur Disney + dans la section «Star Wars Vintage». Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles vous devriez le vérifier sur le service de streaming.