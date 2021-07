Pourquoi la migration vers des solutions cloud basées sur SaaS rendra les hôpitaux à l’épreuve du temps

Le déploiement du stockage en nuage pour les dossiers médicaux électroniques (DME) a ​​permis une collaboration transparente entre plusieurs parties prenantes du système de santé.

Par Nidhi Jain,

L’adoption du cloud a fait un bond en avant au cours de la dernière décennie, et les entreprises de tous les secteurs transfèrent leurs opérations des systèmes informatiques existants vers le cloud. De la fabrication et de la vente au détail au commerce électronique et au divertissement, chaque secteur a énormément bénéficié de l’agilité et de l’évolutivité offertes par le cloud. Lorsqu’il s’agit d’un secteur critique comme la santé, les solutions basées sur le cloud peuvent changer la donne en permettant aux prestataires de fournir des soins de qualité, accessibles et coordonnés aux patients.

Cependant, l’adoption du cloud dans les soins de santé a été plutôt lente malgré une sensibilisation accrue au cloud computing. Même aujourd’hui, un grand pourcentage d’hôpitaux en Inde continue de s’appuyer sur un système hérité traditionnel, différents départements ayant leurs propres systèmes informatiques et bases de données. Cela crée un silo d’informations qui entraîne par la suite des lacunes dans la communication entre les différents intervenants (médecins, administrateurs, techniciens de laboratoire, etc.) de l’hôpital et une expérience décousue pour les payeurs et les prestataires.

Un autre défi majeur auquel les hôpitaux sont confrontés est le manque d’expertise et de personnel pour mettre en œuvre et gérer leur infrastructure informatique, ce qui entraîne souvent la perte de données critiques sur les patients. De telles limitations nécessitent le besoin d’une solution basée sur SaaS qui peut rassembler tous les modules de soins de santé sur une seule plate-forme. Avec un écosystème cloud tout-en-un intégré en place, les hôpitaux n’ont pas besoin de différentes solutions informatiques pour différents besoins tels que HIM, EMR/EHR, LIMS, PACS, pharmacie, e-Claim, etc. et paient les services sur un base ad hoc.

Les fournisseurs SaaS facilitent non seulement la collaboration transparente entre les parties prenantes importantes, mais permettent également une intégration et une évolutivité plus rapides, des mises à niveau transparentes et une plus grande facilité d’utilisation à une fraction du coût des infrastructures informatiques conventionnelles. Cela explique l’adoption croissante des modèles SaaS dans le secteur de la santé à l’échelle mondiale, avec une croissance rapide de 20 % chaque année. Dans l’ensemble, le marché du cloud computing dans le domaine de la santé devrait atteindre 51,9 milliards de dollars d’ici 2024. La crise du COVID-19 a encore accéléré l’adoption de modèles basés sur SaaS dans le domaine de la santé en établissant la valeur de la technologie cloud.

Qu’est-ce qui motive le passage aux solutions SaaS dans le domaine de la santé ?

Les fournisseurs de solutions cloud basées sur SaaS offrent de nombreux avantages par rapport aux systèmes sur site traditionnels : des coûts réduits, une sécurité et une interopérabilité des données améliorées à un meilleur accès aux informations et au partage de données. Alors que les organisations de santé en prennent de plus en plus conscience, voyons comment le passage à une infrastructure cloud peut profiter aux hôpitaux.

Amélioration de la confidentialité et de la sécurité des données

Les données de santé sont sous contrainte, 90 % des établissements de santé ayant subi au moins une violation de données depuis 2016. L’augmentation des incidents de violations de données dans le domaine de la santé nécessite la mise en œuvre de services basés sur le cloud. Malheureusement, les normes de sécurité des données ne sont pas respectées dans de nombreux hôpitaux indiens, car les professionnels de la santé manquent de savoir-faire en matière de cybersécurité et oublient même de mettre en œuvre et de maintenir des pare-feu réseau. Étant donné qu’une infrastructure informatique basée sur le cloud offre une plus grande intégrité et confidentialité des données par rapport aux serveurs locaux, les hôpitaux peuvent devenir moins vulnérables aux attaques de cybersécurité en migrant vers le cloud. De plus, les fournisseurs de SaaS s’assurent que leurs solutions cloud sont surveillées efficacement par leurs professionnels hautement qualifiés, garantissant ainsi la sécurité et la confidentialité des données.

Agilité améliorée

À mesure que les transactions augmentent, les performances des systèmes informatiques existants se détériorent avec le temps. Une façon de résoudre ce problème consiste à ajouter plus de serveurs, mais cela peut être à la fois long et exorbitant. Cependant, l’architecte SaaS cloud natif est de nature élastique et peut croître et se réduire en fonction des besoins d’une heure. Pour y parvenir, les applications logicielles et les déploiements doivent être basés sur une architecture basée sur des microservices, c’est-à-dire le cloud. Quand les hôpitaux ne font qu’un

Une plus grande collaboration pour une meilleure prise en charge des patients

Le déploiement du stockage en nuage pour les dossiers médicaux électroniques (DME) a ​​permis une collaboration transparente entre plusieurs parties prenantes du système de santé. Avec les dossiers médicaux basés sur le cloud, il est devenu beaucoup plus facile pour les professionnels de la santé de visualiser et de partager les données des patients (y compris ses anciens dossiers médicaux) de manière plus synergique. De même, les technologies cloud permettent aux prestataires de soins de santé de partager des informations entre eux, de visualiser les interactions entre le patient et ses anciens médecins et de fournir des soins personnalisés les mieux adaptés à ce patient particulier.

Coûts informatiques réduits

Puisqu’il n’y a aucune exigence d’investissement en capital initial et que les prestataires de soins de santé n’ont qu’à payer pour les services qu’ils utilisent, les solutions basées sur le cloud offrent une plus grande accessibilité par rapport à une infrastructure informatique traditionnelle sur site. Dans la plupart des cas, les fournisseurs SaaS prennent en charge les coûts d’entretien et de maintenance des serveurs cloud, ce qui permet aux établissements de santé de réduire les dépenses inutiles résultant de la gestion et de la maintenance d’un système existant. De plus, les fournisseurs SaaS peuvent créer un écosystème illimité en connectant d’autres fournisseurs de logiciels SaaS tels que l’IA de soins de santé, les appareils IoT, ainsi que les fournisseurs de systèmes à valeur ajoutée, ce qui n’est pas possible dans un système existant.

Innovation accrue

L’un des principaux avantages offerts par le cloud est souvent sous-estimé : sa capacité à stimuler l’innovation commerciale. La technologie cloud peut jouer un rôle central dans l’accélération de l’innovation. Il permet aux prestataires de soins de santé d’étendre les fonctionnalités des produits/services tout en offrant une facilité d’utilisation améliorée, de développer et de déployer rapidement de nouveaux produits/services et de créer une expérience de soins de santé unique et hyper-personnalisée pour les patients. En migrant vers le modèle cloud, les hôpitaux peuvent réduire leurs dépenses dans des domaines informatiques non différenciés et se concentrer plutôt sur l’innovation de produits ou de services qui conduisent à une meilleure prestation de soins de santé.

Surmonter les obstacles à l’adoption du cloud avec les fournisseurs SaaS

Malgré sa croissance récente, l’adoption du SaaS continue de s’accélérer en raison de défis tels que la réduction des budgets de santé, les préoccupations croissantes concernant la sécurité des données, les obstacles réglementaires et le manque de sensibilisation au cloud computing, entre autres. Étant donné que les organisations de soins de santé sont tenues de respecter des exigences strictes en matière de confidentialité, de sécurité et de conformité, les prestataires restent inquiets quant à la manière de cartographier et de mettre en œuvre ces exigences sur le cloud.

Cependant, les entreprises SaaS de technologie de la santé de la nouvelle ère apportent un changement à ce scénario en facilitant une transition transparente, rentable et rapide vers le cloud. Avec leurs modèles de tarification par abonnement, ils démocratisent l’accès aux technologies cloud et permettent aux hôpitaux d’exploiter la puissance du cloud computing sans avoir à faire un investissement initial important. La commodité, l’agilité et l’optimisation des coûts offertes par les fournisseurs SaaS sont le moteur de la prochaine vague de croissance de l’adoption du cloud dans les soins de santé en Inde, contribuant finalement à créer une infrastructure de santé plus connectée.

La technologie cloud peut être le principal catalyseur des soins de santé, en particulier le système de santé indien, qui subit une pression énorme et fait face à des obstacles tels que des infrastructures inadéquates, des disparités rurales-urbaines et une structure de travail en silo. Propulsée par des entreprises SaaS, une adoption accrue et plus rapide du cloud résoudra ces problèmes et jettera les bases de soins de santé de qualité accessibles à tous.

(L’auteur est le fondateur et PDG de KareXpert. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

