Pourquoi la mise à jour de Tori Roloff sur son chien bouleverse les fans

Les fans de Little People, Big World ont récemment été préoccupés par un membre important de la famille: Tori Roloff et Murphy, le chien de la famille de son mari Zach Roloff. La star de télé-réalité de TLC a suscité des inquiétudes plus tôt en décembre lorsqu’elle a déclaré dans un article supprimé depuis sur son histoire Instagram que Murphy était « au paradis », incitant certains de ses abonnés à craindre le pire. Heureusement, l’inquiétude se résumait à rien de plus qu’un malentendu, avec Murphy heureux et en bonne santé.

Après avoir pris note de la vague de commentaires entourant Murphy, de nombreux fans pensant que le toutou bien-aimé était malheureusement décédé, Roloff est revenue à son histoire Instagram lundi pour offrir une petite clarification. Admettant qu’elle se sent « comme une personne terrible », la star de Little People, Big World a expliqué qu’elle « voulait dire que Murphy était au paradis à cause de toute la neige. Comme, il est tellement excité par toute la neige. Roloff a ensuite confirmé que Murphy était « toujours en vie. Il courait dehors ». Dans une deuxième vidéo, selon In Touch Weekly, Roloff a partagé une vidéo de Murphy, disant aux fans : « Murphy est juste ici. Tu vois ? Il est toujours en vie, il fait toujours son truc. » Elle a ensuite partagé une photo du chien de la famille jouant à l’extérieur, sous-titrée : « Hahaha, c’est Murphy qui s’amuse tellement dans la neige. Est-ce une meilleure légende ? »

Murphy, un bouvier bernois, a rejoint la famille Roloff en juillet 2018. Présentant le chien de la famille aux fans de l’époque, Roloff a partagé une adorable galerie d’images du petit chiot d’alors, écrivant : « Devinez quoi ?!?! Monde : rencontrez Murphy ! Nous sommes ravis de ramener cet ami à la maison. Notre monde est devenu un peu plus fou. » Elle a ensuite révélé l’adorable surnom de Murphy, « murphmonster ». Murphy a rejoint la famille après la perte tragique du bouvier bernois du couple, Sully, décédé en mars 2017.

Depuis qu’il est devenu un Roloff, Murphy est devenu un membre important et très apprécié de la famille. Bien que le chien n’apparaisse qu’occasionnellement dans les publications de Roloff sur les réseaux sociaux, les publications sélectionnées dans lesquelles il apparaît ont montré le lien étroit qu’il entretient avec Roloff et les deux enfants de son mari, Jackson, 4 ans, qui a récemment subi une intervention chirurgicale, et 2 ans -la vieille Lilah.

Murphy va bientôt forger un lien étroit avec un autre petit. Roloff et Zach attendent actuellement leur troisième enfant ensemble. Le couple a partagé les nouvelles passionnantes de la grossesse en novembre, révélant que leur petit en route arrivera au printemps 2022. Le couple a déclaré qu’il était « tellement reconnaissant à Dieu pour ce doux cadeau! »