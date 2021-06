Pourquoi la mise à jour désordonnée de Windows 11 de Microsoft est en fait une excellente nouvelle pour les utilisateurs • .

Après de nombreuses taquineries et diverses fuites, Microsoft a dévoilé la semaine dernière la mise à niveau du système d’exploitation que nous attendions tous. Windows 11 est officiel, et c’est plus qu’un thème Windows 10 qui est assez bon pour justifier un nouveau nom. Microsoft a développé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour la mise à niveau de Windows 10 que nous pensions ne jamais obtenir, et vous pouvez déjà essayer Windows 11 via Insider Preview. C’est si votre matériel Windows 10 relativement nouveau peut prendre en charge la mise à niveau.

Le désordre des exigences matérielles de Windows 11 de Microsoft est la plus grande controverse de Windows 11 à ce jour. La mise à jour du système d’exploitation sera disponible gratuitement pour les utilisateurs d’appareils Windows 10. Mais ce n’est que si ledit matériel peut exécuter Windows 11. Avant de paniquer que votre ordinateur portable et votre ordinateur de bureau ne semblent pas être éligibles pour la mise à jour, qui sera disponible malgré les problèmes d’incompatibilité CPU ou TPM que vous pourriez développer, je vais expliquez pourquoi la mise à jour désordonnée de Windows 11 de Microsoft est en fait une excellente nouvelle pour tout le monde.

Cela fait quelques années que Microsoft a publié Windows 10 sur une pléthore d’appareils pris en charge, donnant aux utilisateurs des versions précédentes de Windows un an pour mettre à niveau leurs machines vers le système d’exploitation le plus récent gratuitement. Compte tenu du contrecoup des nouvelles exigences matérielles de Windows 11, les gens ont dû oublier à quel point Microsoft était ennuyeux à propos de la mise à jour de Windows 10.

Le géant basé à Redmond a corrigé la version odieuse de Windows 8, vous a offert Windows 10 gratuitement, puis vous a dit que vous aviez un an pour réclamer la mise à niveau gratuite. Vous pouvez choisir de mettre à niveau chaque fois que vous le souhaitez. Si vous vouliez essayer Windows 10. C’était à vous, l’utilisateur.

Mais en réalité, Microsoft a imposé Windows 10 à de très nombreuses personnes. Cela s’est avéré être un plus gros casse-tête que les exigences matérielles de Windows 11 ne le seront jamais. Les gens ont trouvé leurs appareils mis à niveau vers Windows 10 de leur propre gré, brisant des choses au cours du processus et accumulant des excédents de données. Je ne peux pas penser à quelque chose de pire que d’avoir une mise à jour Windows gâcher votre journée. Ou semaine. Attends, sauf si je peux.

Microsoft voulait que Windows 10 décolle. Il avait besoin des chiffres des parts de marché. Et il a finalement appris à le couper avec les mises à niveau forcées, bien que certaines personnes puissent encore se plaindre en ligne.

Plutôt que de vous retrouver dans une position où Windows 11 vous est imposé avant que vous ne soyez prêt, vous devriez être heureux de faire face à des exigences matérielles peu claires et apparemment illogiques. Vous savez au moins que vous passerez à Windows 11 quand vous en aurez envie. Vous pourrez sauvegarder toutes vos informations sensibles et vous assurer de télécharger la mise à jour via une connexion fiable. Vous terminerez ensuite l’installation à votre convenance.

Cela ne veut pas dire que le problème de la configuration matérielle requise pour Windows 11 n’est pas gênant. Parce que c’est le cas, et Microsoft commence tout juste à l’expliquer. Le fait que Microsoft vient de publier un blog intitulé Mise à jour sur la configuration minimale requise de Windows 11 indique qu’il a entendu des clients. Beaucoup voudront passer à Windows 11 aussi vite que possible. Beaucoup voudront tester le système d’exploitation en version bêta, et beaucoup de gens pourraient même ne pas se soucier de la mise à jour forcée précédente.

Mais, espérons-le, les choses s’amélioreront et Microsoft résoudra les problèmes liés aux exigences matérielles de Windows 11.

Dans le pire des cas, vous devrez acheter un tout nouveau PC prenant entièrement en charge Windows 11. Si cela arrive, c’est toujours quelque chose que tout le monde devrait considérer. Microsoft explique que la configuration système minimale requise pour Windows 11 est censée garantir une expérience complète du système d’exploitation. La société cite trois principes qui ont guidé ses décisions concernant les exigences matérielles : la sécurité, la fiabilité et la compatibilité.

Mis à part le marketing, c’est vraiment ce premier principe qui devrait vous enthousiasmer pour Windows 11. Microsoft veut rendre Windows 11 plus sécurisé que jamais. Pour que cela se produise, il faut s’assurer que le processeur alimentant votre machine peut prendre en charge TPM 2.0 ou Trusted Computing Group 2.0.

Vous pouvez lire le blog complet de Microsoft sur les exigences controversées du système Windows 11 sur ce lien. Cette page d’assistance Microsoft offre plus de détails sur la configuration système minimale requise pour la dernière mise à jour du système d’exploitation de l’entreprise.

