Pourquoi la monnaie fiduciaire est plus déroutante que la crypto

Un refrain courant que vous entendez à propos des crypto-monnaies, du moins de la part des gens ordinaires, est qu’elles sont trop “compliquées”, “difficiles à comprendre”, “opaques”. Sur le plan technique, ce point de vue est compréhensible, mais il ignore le fait que ce que les crypto-monnaies sont destinées à remplacer/compléter, les monnaies fiduciaires, sont également un peu compliquées, difficiles à comprendre et opaques.

Bien sûr, tout le monde sait comment dépenser un dollar ou un euro, mais très peu de gens comprennent comment fonctionne réellement le système monétaire qui sous-tend l’argent dans leur portefeuille. L’un des exemples les plus clairs de cela vient d’une enquête menée en 2014 au Royaume-Uni, qui a révélé que seulement 10 % des députés (c’est-à-dire les personnes chargées de légiférer) savaient que la plupart de l’argent qu’ils créent est des banques commerciales lorsqu’elles émettent des prêts ou des crédits. , avec 71% pensent que seul le gouvernement ou la banque centrale a le pouvoir d’émettre de nouvelles espèces.

Cela met en évidence que, comparé au système monétaire fiduciaire, la crypto n’est pas aussi difficile à comprendre qu’on pourrait le penser (du moins pas économiquement). Et selon un certain nombre d’experts s’adressant à Cryptonews.com, la monnaie fiduciaire et les cryptomonnaies sont comparables au moins d’une autre manière : la monnaie Fiat n’a pas plus de valeur « fondamentale » que le bitcoin (BTC) ou d’autres cryptomonnaies, et la valeur des deux dépend sur demande et confiance à parts égales.

Différents types de complexité

Vous avez certainement rencontré une variante de l’argument “Bitcoin / crypto est trop compliqué”. Même des observateurs apparemment sympathiques comme Mark Cuban et John McAfee ont réussi ces dernières années, arguant qu’une telle complexité excessive empêcherait les crypto-monnaies de se généraliser.

Cependant, la plupart des partisans de ce point de vue combinent deux aspects différents du Bitcoin et de la crypto-monnaie. C’est-à-dire qu’ils examinent la complexité technique (c’est-à-dire l’aspect cryptographique basé sur la blockchain) du Bitcoin et d’autres devises, et ils supposent qu’une telle complexité se répercute également sur leur macroéconomie.

Cependant, ce point de vue est incorrect, comme l’explique Hanna Halaburda, professeure agrégée de technologie, d’opérations et de statistiques à la École de commerce NYU Stern .

« Les crypto-monnaies et la monnaie fiduciaire sont complexes de différentes manières. Fiat Cash est facile à utiliser (du moins le type moderne) car vous voyez ce que vous avez et ce que vous dépensez », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

« Au contraire, les crypto-monnaies sont pour la plupart très simples dans leur politique monétaire (émission de nouvelles devises). Mais ils sont plus complexes à utiliser, par exemple, vous devez vous souvenir des mots de passe de votre portefeuille ; Si vous copiez mal l’adresse du destinataire, l’argent peut disparaître et il n’y a personne à appeler pour le réparer », ajoute-t-il.

En fait, le système monétaire de Bitcoin est extraordinairement facile à comprendre : un nouveau BTC est émis avec chaque nouveau bloc (à un taux décroissant) jusqu’à ce qu’il atteigne sa limite d’approvisionnement maximale de 21 millions de bitcoins extraits. C’est tout, alors que la politique monétaire aux États-Unis ou dans tout autre pays ou région est non seulement en constante évolution, mais est composée de plusieurs couches de complexité (par exemple, M0, M1, M2 et d’autres types de monnaie).

Dans le même temps, la plupart des participants de l’industrie sont convaincus que les interfaces utilisateur et les expériences apparemment complexes des crypto-monnaies deviendront moins complexes au fil du temps.

« Tout comme la technologie a évolué pour rendre Internet si convivial qu’il est devenu courant, la technologie de la cryptographie évolue, en passe d’être adoptée par le grand public », déclare Lou Kerner, associé chez Blockchain Coinvestors et analyste en chef de la cryptographie chez Économie quantique .

Kerner souligne également qu’en raison de l’ouverture et de l’immuabilité de la technologie blockchain, la crypto-monnaie est extraordinairement transparente, car nous savons exactement combien de bitcoins ont été frappés jusqu’à présent. “Nous n’avons aucune idée de combien d’argent a été imprimé hier”, ajoute-t-il.

Philip Gradwell, économiste en chef de Analyse de chaîne , est d’accord sur ce point.

“C’est une idée fausse commune que la crypto-monnaie est opaque. En fait, il fonctionne sur des registres publics de blockchain et est l’une des formes de transfert de valeur les plus transparentes », explique-t-il à Cryptonews.com, tout en ajoutant que c’est la transparence même de la crypto-monnaie qui permet aux entreprises de rechercher comme Chainalysis existe dans le premier endroit. .

Il convient également de noter que ce n’est pas parce que quelque chose est difficile à comprendre (au moins sur le plan technique) que les gens ne peuvent pas ou ne veulent pas l’utiliser.

« L’ancien système monétaire est incroyablement difficile à comprendre. La plupart des gens n’ont aucune idée de comment cela fonctionne. Mais vous n’avez pas besoin de comprendre comment un Toyota pour le conduire, et il en va de même pour un billet d’un dollar ou un billet de banque en yen ou un dépôt en livre », explique l’économiste crypto JP Koning.

La valeur de base?

Une autre plainte courante concernant les crypto-monnaies est qu’elles manquent de valeur fondamentale. C’est peut-être vrai, mais il en va de même pour les monnaies fiduciaires.

« La monnaie fiduciaire, de par son nom même, n’a pas de valeur fondamentale sous-jacente. Il est “soutenu” par les politiques du gouvernement qui l’émet. Et cela a été une stratégie efficace pour de nombreuses monnaies fiduciaires », explique Hanna Halaburda.

Halaburda ajoute que les monnaies fiduciaires sont considérées comme ayant une valeur fondamentale car elles sont nécessaires pour payer des impôts dans un pays donné, il y aura donc toujours une demande, au moins pendant la période de paiement des impôts. Mais “à part cela, la monnaie fiduciaire n’a de valeur que parce que les gens croient que d’autres personnes croiront dans un avenir proche qu’elle a de la valeur”, ajoute-t-il.

Halaburda qualifie le bitcoin de “monnaie fiduciaire ultime (au sens littéral de l’expression)”, mais n’est pas d’accord avec les personnes qui prétendent qu’il n’a aucune valeur fondamentale.

« Le bitcoin et les autres crypto-monnaies fournissent un service qui n’était pas disponible avant eux : des transactions en ligne presque anonymes. À mon avis, c’est la valeur fondamentale du Bitcoin », dit-il.

Lou Kerner suggère également que les crypto-monnaies ont au moins autant de valeur fondamentale que les monnaies fiduciaires, qui à son avis n’en sont précisément aucune.

« La valeur du fiat et du bitcoin est décidée en fonction de l’offre et de la demande. Il n’y a pas non plus de sauvegarde », dit-il.

Cependant, dans le cas des monnaies fiduciaires, l’absence d’une base de valeur fondamentale est ce qui fera qu’au moins certaines d’entre elles perdront toute leur valeur.

« Parce qu’ils créent plus de monnaie fiduciaire jusqu’à ce que les gens décident qu’elle n’a plus de valeur. C’est ce que le bitcoin résout », explique Kerner.

Pour Domenico Lombardia, directeur du Département d’économie mondiale de la Centre pour l’innovation en gouvernance internationale Au Canada, les monnaies fiduciaires manquent de valeur intrinsèque car elles dépendent entièrement de la confiance dans la banque centrale et/ou le gouvernement qui les émet.

« Différentes banques centrales génèrent différents degrés de confiance. Ce dernier est le plus élevé dans les systèmes où l’état de droit et le cadre institutionnel plus large dans lequel une banque centrale opère répondent aux normes les plus strictes », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Lombardia fait valoir que, pour qu’une crypto-monnaie puisse concurrencer une monnaie fiduciaire, elle doit développer un cadre capable de générer la confiance dans l’utilisateur commun. « Sans une certaine forme de réglementation et de supervision, cela ne peut pas être réalisé », dit-il.

Mais tout le monde dans la cryptographie n’est pas d’accord pour dire que les monnaies fiduciaires manquent de valeur fondamentale, et JP Koning note que la banque centrale typique achète généralement des actifs lorsqu’elle émet de la nouvelle monnaie.

« Vous pouvez utiliser ces actifs pour racheter chaque unité de devise que vous avez émise, renforçant ainsi la valeur de la devise. Et si cela nécessite une aide supplémentaire, la banque centrale peut demander au gouvernement national une injection de recettes fiscales pour augmenter les coffres de la banque centrale », dit-il.

Bien entendu, cela ne concerne que la monnaie de base (M0, ou monnaie détenue et émise par les banques centrales), et la Banque d’Angleterre notait en 2014 que les dépôts bancaires représentaient 97 % de la monnaie en circulation. Il a également souligné que “les dépôts bancaires sont créés principalement par les banques commerciales elles-mêmes” sous forme de prêts, ce qui implique que la seule chose qui soutient cet argent est l’obligation de la dette de le rembourser.

Les interfaces des utilisateurs

Le fait que très peu de gens en soient conscients, que les banques commerciales créent la majorité de la masse monétaire d’un pays, devrait renforcer la compréhension que le système monétaire fiduciaire est au moins aussi mystérieux et aussi opaque que les crypto-monnaies.

Bien sûr, les crypto-monnaies sont techniquement compliquées, mais les systèmes dorsaux qui prennent en charge les guichets automatiques, les applications bancaires mobiles, etc. Une telle complexité n’empêche pas l’utilisation des monnaies fiduciaires, et elle n’empêchera pas non plus l’utilisation des crypto-monnaies à leur tour, du moins dès que leurs interfaces utilisateur seront plus faciles à naviguer.

