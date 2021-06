Pourquoi la NASA a envoyé des tardigrades à la Station spatiale internationale ⋆ 10z viral

Le ravitaillement SpaceX de la Station spatiale internationale le 3 juin a transporté des invités très spéciaux : des milliers de tardigrades. Les créatures quasi microscopiques, étrangement adorables et extrêmement résistantes qui ressemblent à des ours nageurs traînent maintenant sur l’ISS. La NASA espère que les tardigrades pourront nous apprendre une chose ou deux sur la survie dans des conditions extrêmes.

J’ai d’abord vu les nouvelles sur l’un de mes comptes Twitter préférés, @tardigradopedia, une excellente source pour tout ce qui concerne les petits êtres. Les tardigrades fascinent beaucoup et ont une base de fans considérable hors de portée de la plupart des micro-animaux, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il y a cet élément « ours d’eau » (ils sont également connus sous le nom de « porcelets de mousse », ce qui pourrait être un nom encore plus mignon). Le nom de l’ours d’eau vient du zoologiste allemand

Johann August Ephraim Goeze en 1773, qui les appelait « kleiner Wasserbär » ou « petit ours d’eau ».

Les ours d’eau se dirigent vers l’espace aujourd’hui !! Ils peuvent survivre à des environnements extrêmement difficiles. Les étudier et comment ils s’adaptent à ces environnements pourrait nous aider à comprendre les facteurs de stress affectant les humains dans l’espace 🤯 @ISS_Research pic.twitter.com/dcJvaC8ILQ

Nous ne pouvons nous empêcher de voir les tardigrades et de voir leur ressemblance avec des animaux beaucoup plus gros, alors qu’en même temps, ils sont distincts et vivent déjà dans un monde «étranger» – loin au microscope. Ensuite, une fois que vous commencez à lire sur les tardigrades, la fascination augmente, car ces gars-là sont résistants. Extrêmement résistant.

Trouvé partout sur Terre, des forêts tropicales à l’Antarctique, « des espèces individuelles [are] capable de survivre à des conditions extrêmes, telles que l’exposition à des températures extrêmes, à des pressions extrêmes (hautes et basses), à la privation d’air, aux radiations, à la déshydratation et à la famine, qui tueraient rapidement la plupart des autres formes de vie connues », nous dit Wikipedia. Les ours d’eau ont déjà été exposés à l’espace. Mais cette fois, ils font partie d’une étude spécifique à l’ISS qui, espère la NASA, pourrait également aider les humains à s’adapter à des conditions extrêmes.

La NASA a publié plus d’informations sur l’aventure extraterrestre des tardigrades et ce qu’ils espèrent découvrir.

Les ours d’eau prennent de l’espace

Les tardigrades, connus sous le nom d’ours d’eau en raison de leur apparence au microscope et de leur habitat commun dans l’eau, sont de minuscules créatures qui tolèrent des environnements plus extrêmes que la plupart des formes de vie. Cela en fait un organisme modèle pour étudier la survie biologique dans des conditions extrêmes sur Terre et dans l’espace. En outre, les chercheurs ont séquencé le génome du tardigrade Hypsibius exemplaris et développé des méthodes pour mesurer comment différentes conditions environnementales affectent l’expression des gènes du tardigrade. Cell Science-04 caractérise la biologie moléculaire de la survie à court terme et multigénérationnelle des ours d’eau, identifiant les gènes impliqués dans l’adaptation et la survie dans des environnements à haut stress.

Les résultats pourraient faire progresser la compréhension des facteurs de stress affectant les humains dans l’espace et soutenir le développement de contre-mesures. “Les vols spatiaux peuvent être un environnement très difficile pour les organismes, y compris les humains, qui ont évolué dans les conditions de la Terre”, explique le chercheur principal Thomas Boothby. “L’une des choses que nous souhaitons vraiment faire est de comprendre comment les tardigrades survivent et se reproduisent dans ces environnements et si nous pouvons apprendre quelque chose sur les astuces qu’ils utilisent et les adapter pour protéger les astronautes.”