Pourquoi la Nintendo Switch est moins chère en Europe et pas aux États-Unis | Jeux

Nintendo ne baissera pas le prix de la Switch aux Etats-Unis, et explique les raisons pour lesquelles la baisse s’est produite en Europe : “le moment était propice”.

Cette semaine, l’actualité de nintendera a commencé avec la baisse permanente des prix de la Nintendo Switch, une réduction dans toute l’Europe qui a laissé le prix à 299,99 euros, selon le site officiel de Nintendo (259,99 £ au Royaume-Uni). Cependant, cette baisse de prix, qui n’a pas été officiellement annoncée par Nintendo, ne sera pas étendue à d’autres régions. Nintendo explique pourquoi.

Eurogamer a publié une déclaration officielle de l’entreprise sur les raisons de cette baisse de prix. « Après avoir soigneusement évalué plusieurs facteurs, dont la Taux de change en Europe et sortie prochaine de la Nintendo Switch (modèle OLED), nous avons décidé que le moment était venu.

Avant, oui, ils ont précisé que « après plus de quatre ans et demi, Nintendo Switch continue d’avoir un fort rythme de ventes en Europe“.

Par la suite, le journaliste d’Axios Stephen Totilo a fait écho à une autre réponse du grand N, confirmant que ils n’ont pas l’intention d’étendre le rabais aux États-Unis, ni de modifier le RRP dans aucun de ses modèles.

Il faut supposer que dans d’autres régions, comme l’Asie et le Japon, l’Océanie ou l’Amérique latine, il n’y a pas non plus de changement de prix. Le nouveau PVP de Nintendo Switch en Europe l’assimile à celui de la Xbox Series S, et l’éloigne du prochain modèle OLED Nintendo Switch, qui sortira le 8 octobre à 349,99 euros.

Une mise à jour majeure de Nintendo Switch a été publiée aujourd’hui, ajoutant la prise en charge des écouteurs Bluetooth pour la première fois. Il s’agit de la première et unique vente permanente de Nintendo Switch, dont le modèle Lite, uniquement portable, reste à 219,99 euros.

La Nintendo Switch a déjà dépassé les 90 millions de consoles vendues depuis son lancement en mars 2017, bien que la pénurie de composants puisse affecter les ventes du nouveau modèle OLED s’il s’avère très demandé, comme c’est le cas avec la PS5 et la Xbox Series X.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.