Pourquoi la nomination aux Emmy Awards de Yellowstone est une telle gifle

Bien sûr, le jour de la nomination aux Emmy pourrait tout aussi bien être appelé le jour des snobs des Emmy, étant donné que la grande majorité des acteurs et des équipes de séries télévisées ne sont pas reconnus pour leurs efforts. Pourtant, on veut toujours donner à la TV Academy le bénéfice du doute dans la plupart des cas, car tant d’anciens nominés aux Emmy ont été parfaitement dignes. Mais il est exaspérant que nous soyons en 2021, attendant désespérément l’arrivée de la saison 4 de Yellowstone, et le câble western n’a reçu qu’une seule nomination aux Emmy Awards, et il n’en a mérité qu’une aujourd’hui ! Donc, en ce qui concerne les Emmys, les trois dernières saisons de la narration fondamentale n’étaient certainement pas à la hauteur des normes de, disons, The Mandalorian, Bridgerton ou Bodyguard. (Tu te souviens de celui-là ?)