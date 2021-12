Pourquoi la nouvelle génération d’éducateurs rejoint de plus en plus l’économie des créateurs

Par Mukul Rustagi

Au cours de la dernière année, la pandémie a catapulté l’économie des créateurs dans une nouvelle ère de croissance, les gens essayant de plus en plus de monétiser leurs passions. Cela a également vu l’émergence d’une nouvelle génération d’éducateurs rejoignant l’économie des créateurs, les « Edupreneurs », qui utilisent la technologie pour perturber la façon dont ils atteignent leurs étudiants. Non seulement les éducateurs universitaires, mais les instructeurs, formateurs et entraîneurs non universitaires sont également de plus en plus nombreux à partager leur expertise avec un large éventail de publics. Les instructeurs de fitness sont allés en ligne pour partager leur programme d’entraînement avec d’autres passionnés de fitness pendant le verrouillage, les experts boursiers ont partagé leurs connaissances sur la façon de commencer à investir avec des investisseurs pour la première fois et les chefs à domicile ont concocté des recettes de cuisine fusion qu’ils ont partagées avec leurs abonnés.

Dans un monde post-Covid, l’apprentissage en ligne démocratise le développement des compétences pour tous car historiquement, les cours sur ces disciplines étaient chers s’ils étaient disponibles en ligne. Ayant connu le succès de l’apprentissage en ligne pendant les fermetures, les gens du monde entier sont plus disposés à acquérir de nouvelles compétences ou à renouer avec leurs passe-temps au format en ligne en raison de son prix abordable et de sa facilité d’accès. Cela ouvre de nouvelles voies aux créateurs de contenu pour étendre leur portée et planifier une carrière réussie en enseignant et en partageant leur expertise en ligne.

La première génération de créateurs de contenu utilisait des plateformes comme YouTube et Instagram comme moyen de partager du contenu, mais s’est vite rendu compte qu’elles n’étaient pas faites pour l’éducation et le développement des compétences autant qu’elles l’étaient pour le divertissement. Avec un large éventail de contenus partagés sur ces plateformes, leur contenu risque d’être noyé par tout le bruit. Par conséquent, le besoin de se différencier à travers une marque personnelle forte se fait sentir que ces plateformes ne font pas un très bon travail d’offre. De plus, comme leur contenu offre une valeur tangible à leur public, ils sont plus que disposés à payer pour cela. Mais la monétisation devient également un défi sur ces plateformes, de nombreux créateurs de contenu n’y étant éligibles que lorsqu’ils ont suffisamment d’abonnés et d’autres n’ont droit qu’à une petite part.

Pendant le verrouillage, une nouvelle génération d’entrepreneurs technologiques a identifié le besoin d’une plate-forme qui permet non seulement à ces créateurs de contenu d’aller en ligne et de partager leur contenu, mais les aide également à le monétiser dès le premier jour. De plus, la plupart des petits éducateurs indépendants opéraient hors ligne et luttaient pour la continuité de leurs activités, n’étant pas à la hauteur des grands acteurs en ligne en termes de capacité technologique et de portée. Ils ont pris sur eux de créer des plates-formes technologiques qui aident ces tuteurs du nouvel âge à lancer leurs académies numériques en ligne et à atténuer leurs craintes de se connecter pour la première fois. De plus, ils les aident également à développer leur entreprise et à acquérir plus d’étudiants sans diluer leur marque. Ces plates-formes de création, de distribution et de monétisation de contenu tout-en-un aident les créateurs à gagner jusqu’à un million de roupies chaque mois en vendant des cours en ligne et ont vu leur adoption augmenter parmi les instructeurs de yoga, les coachs commerciaux, les formateurs en langues, etc. Ils offrent également leur propre identité numérique et marque personnelle, ce qui peut inspirer plus de confiance à leur public et développer davantage leur entreprise.

De telles plateformes sont gagnantes pour tout le monde, des étudiants qui ont accès à un contenu de qualité à des prix abordables dans le confort de leur foyer aux créateurs de contenu qui réussissent à générer des revenus plus élevés en partageant leur expertise avec les autres. C’est la raison pour laquelle ils sont plus que jamais disposés à investir dans ces solutions technologiques. La technologie a permis à l’économie de la passion de s’améliorer et de voir de plus en plus de personnes devenir des entrepreneurs.

(L’auteur est co-fondateur et PDG de Classplus. Les opinions exprimées sont personnelles.)

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.