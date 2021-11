Pourquoi la nouvelle Huawei Scale 3 Pro est la meilleure balance intelligente au monde | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Huawei Scale 3 Pro est une nouvelle balance numérique avec des explications sur votre corps que vous pouvez comprendre et plus de points de mesure pour améliorer votre santé.

Huawei revient dans le monde des produits de santé, pas avec une nouvelle smartwatch, cette fois avec une nouvelle version d’une de ses balances. Échelle Huawei 3 Pro C’est un produit parfait non seulement pour prendre soin de votre santé, mais aussi pour mieux connaître votre corps.

Comme toutes les balances, vous pouvez contrôler votre poids, que ce soit parce que vous voulez le perdre ou le gagner, mais cette nouvelle Scale 3 Pro peut vous fournir beaucoup plus d’informations sur votre corps.

Balance intelligente avec 8 électrodes qui mesure 22 paramètres de santé, y compris le pourcentage de graisse corporelle et de graisse viscérale. Les rapports peuvent être consultés dans l’application Huawei Health. Il dispose d’une connectivité WiFi et Bluetooth pour que vous n’ayez pas à ouvrir l’application à chaque fois que vous l’utilisez.

Cette balance, que vous pouvez désormais vous procurer pour 69 euros dans la boutique en ligne Huawei en Espagne, est parfaite pour les personnes qui souhaitent contrôler leur poids.

Mais tout ne perd pas des kilos, vous pouvez connaître d’autres données sur votre corps qui peuvent être plus utiles.

Scale 3 Pro est l’une des balances intelligentes les plus complètes que vous puissiez trouver actuellement, qui comprend également plus d’électrodes pour mieux mesurer votre corps et plus d’informations faciles à comprendre à partir de son application.

Contrôle avancé du niveau de graisse dans le corps

Prendre du poids ou perdre du poids peut être l’un des plus grands combats que vous puissiez avoir avec votre corps et votre alimentation, mais prendre du poids n’est pas toujours lié à la prise de poids. La métrique à prendre en compte est le pourcentage de niveau de graisse.

Huawei Scale 3 Pro peut mesurer plus précisément votre pourcentage de graisse corporelle pour savoir si vous perdez du poids, mais en même temps vous gagnez du muscle. Particulièrement important pour les athlètes.

Il mesure également la distribution des graisses, indiquant sous quelle « forme » votre graisse est distribuée.

Maintenant avec un système à 8 électrodes

La plupart des balances intelligentes ont 4 électrodes (ces cercles métalliques en bas) qui vous permettent de mesurer les données du bas du corps.

Ensuite, en appliquant des algorithmes, pour estimer la graisse corporelle totale et la masse musculaire.

À cette échelle a 4 électrodes supplémentaires que vous tenez avec vos mains, de cette façon vous pouvez mesurer beaucoup mieux ces métriques de votre corps et faire des approximations plus précises.

Analyse complète à partir de votre candidature

Avec l’application Huawei Health, vous pouvez synchroniser les données que vous recevez de la balance et savoir à travers des graphiques et des données spécifiques comment votre corps évolue.

Au total, il est désormais capable d’afficher 22 types de mensurations corporelles et expliqués de manière simple et facile à comprendre.

Connectivité Wi-Fi et Bluetooth

Huawei Scale 3 Pro dispose non seulement du Bluetooth pour synchroniser votre balance avec votre mobile, mais également du WiFi pour que vous puissiez recevoir vos données sans avoir votre mobile à proximité. En ajoutant simplement votre réseau WiFi lors de sa configuration, vous pourrez vous connecter à internet et à votre cloud personnel.

Disposer de deux types de connexions vous permet d’avoir instantanément toutes les données de votre corps dans l’application Huawei Health.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.