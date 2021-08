Pourquoi la nouvelle médaille de bronze de Simone Biles signifie tant ⋆ 10z viral

Simone Biles remportant une médaille de bronze à la poutre aux Jeux olympiques de Tokyo frappe fort, et je ne veux pas dire dans le mauvais sens. Sa victoire frappe fort parce qu’elle donne l’impression que Biles se soulève et dépasse l’adversité qu’elle a vécue. La semaine dernière, les choses étaient différentes pour Biles. Elle souffrait de problèmes de santé mentale qui la déstabilisaient. Afin de se protéger du mal, elle a renoncé à participer à plusieurs épreuves olympiques, ouvrant la voie aux autres membres de son équipe pour aller de l’avant et gagner gros.

Cette semaine, Biles est revenue, et elle a tenté sa chance. Elle a tout donné, prouvant au monde qu’elle a toujours ça. Mais surtout, elle se l’est prouvé. Elle a dit que cette médaille de bronze signifie plus pour elle que toutes les médailles d’or qu’elle a gagnées dans le passé, à cause de tout ce qu’elle a dû surmonter pour l’atteindre, selon NBC : « Cela signifie plus que toutes les médailles d’or. J’ai tellement résisté au cours des cinq dernières années et de la semaine dernière pendant que je suis ici. C’était très émouvant et je suis juste fier de moi et de toutes ces filles aussi.

La victoire de Biles compte également pour ceux qui l’admirent et veulent être comme elle. Après avoir montré sa vulnérabilité la semaine dernière aux Jeux olympiques de Tokyo, il y avait beaucoup de haine de la part de personnes qui n’avaient vraiment rien à faire. Mais il y avait aussi beaucoup d’amour de la part des fans de longue date et des nouveaux qui se sont vus dans Biles et son expérience, et avoir cette connexion pendant que la personne en question se bat mentalement humanise l’athlète et nous permet à tous de nous connecter à elle et les uns aux autres, se sentir un peu moins seul en conséquence.

Il est également important de noter que Biles a ajouté à sa collection de médailles olympiques après s’être fixée des limites. Elle n’aurait pas pu être fidèle à elle-même lorsqu’elle faisait sa routine au sol ou le saut la semaine dernière. Elle aurait pu laisser d’autres personnes déterminer dans quelle direction elle allait et à quel événement elle participait. Quitter la scène pour parler à une assistance médicale, puis se retirer de ses événements montre une conscience de soi et un ensemble sain de limites destinées à protéger Biles mentalement et physiquement, et j’étais fier à l’époque et je le suis toujours maintenant.

Je ne suis pas le seul à croire en Simone et à sa volonté de surmonter ses problèmes de santé mentale pour continuer à être la CHÈVRE !

SIMONE👏🏾 BILES👏🏾 *tous les applaudissements* Tellement génial de te revoir là-haut ! Vous avez tellement de raisons d’être fier ! Votre résilience est tellement inspirante! ♥️ @Simone_Biles 👏🏾👏🏾👏🏾 – Simone Manuel (@swimone) 3 août 2021

Simone Biles fait une double sortie carpé, ce qu’elle n’a pas fait depuis environ 9 ans ! Quelle magnifique prestation ! pic.twitter.com/r1y7ceKyhG – Pauvre avocat (@poorlawyer) 3 août 2021

Simone Biles a souvent dit que le bronze qu’elle avait remporté à la poutre à Rio était celui dont elle était la plus fière. Eh bien… maintenant elle en a deux. Et j’imagine que celui-ci pourrait même avoir plus de poids que le premier. – Will Graves (@WillGravesAP) 3 août 2021

Toujours. https://t.co/C0XqnWxxuf – Ava DuVernay (@ava) 3 août 2021

Simone est une chèvre et je ne suis qu’un humble observateur de chèvres https://t.co/v34NYWm8Ru – Adam Rippon (@AdamRippon) 3 août 2021

Fier est un euphémisme. Simone Biles ajoute peut-être une autre médaille à sa collection olympique, mais ce qui est encore plus spécial, c’est la façon dont elle s’est imposée une limite sur la scène mondiale. Aucune médaille ne vaut votre santé physique ou mentale. Celui-ci, elle l’a fait pour elle-même pic.twitter.com/VMAes63ZdA – Podcast All Things Gymnastics (@AllThingsGymPod) 3 août 2021

simone biles est une reine absolue – Katelyn Ohashi (@katelyn_ohashi) 3 août 2021

Le monde entier est fier de toi @Simone_Biles. Un bronze à Rio que vous ne pensiez pas avoir été célébré, mais ce bronze signifiera probablement plus que n’importe quelle médaille auparavant. Vous êtes un humain incroyable sur et en dehors du terrain de compétition. Félicitations 👑 continuez d’être vous !! pic.twitter.com/aKT6d8JAv9 – Becky Downie (@Bdownie) 3 août 2021

Félicitations à la GOAT, la reine Simone Biles pour avoir remporté le bronze🥉 à l’épreuve de la poutre et égalé le record du plus grand nombre de médailles olympiques remportées par un gymnaste américain. Nous sommes si fiers de vous! #Tokyo2020 #BlackGirlMagic pic.twitter.com/NEpNBbsWU6 — Madame la vice-présidente Harris est GOAT ! (@flywithkamala) 3 août 2021

Félicitations @Simone_Biles pour avoir remporté la 7e médaille olympique historique. «C’est définitivement plus agréable que la médaille de bronze de Rio à la poutre parce que j’ai fait une bonne routine à la poutre, a-t-elle dit. https://t.co/EdUw7dZUJZ — Karine Jean-Pierre (@K_JeanPierre) 3 août 2021

Simone Biles tu es un vrai cadeau pour ce sport❤️ pic.twitter.com/xnkpzoaKNM – Gymnastea (@gymnastea) 3 août 2021

Pour une raison quelconque, je suis tellement émue par la performance à la poutre de Simone Biles – peut-être même plus que ses précédentes médailles d’or. Parce que celui-ci a une telle signification symbolique : il symbolise sa persévérance face à l’adversité ! Allez Simone ! #SimoneBiles pic.twitter.com/0ox75ZGKpH – Pauvre avocat (@poorlawyer) 3 août 2021

(photo : Laurence Griffiths/.)

