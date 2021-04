Pourquoi la nouvelle montre OnePlus est peut-être l’une des meilleures montres intelligentes à bas prix de 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

OnePlus apporte en Espagne sa première smartwatch axée sur les personnes qui veulent être plus actives, avec GPS, une batterie longue durée et résistante à l’eau. C’est OnePlus Watch.

Après avoir lancé un peu moins de 30 mobiles sur le marché, des écouteurs, des étuis et même des sacs à dos, OnePlus ose lancer sa propre smartwatch, Montre OnePlus. Cette montre repose sur son propre système d’exploitation et possède les fonctions de base qu’une montre de ce type devrait avoir et qui est plus avancée que votre bracelet d’activité.

OnePlus Watch doit affronter les grands noms comme les montres Apple Watch et Huawei et Samsung, mais aussi les montres Xiaomi de plus en plus populaires ou la grande liste d’options d’Amazfit.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

La montre OnePlus est conçue pour fonctionner parfaitement avec tous les mobiles OnePlus, bien que vous puissiez l’utiliser avec n’importe quel smartphone avec Android comme système d’exploitation simplement en téléchargeant son application OnePlus Health.

Ne manquez pas nos premières impressions sur la montre Onelus, mais face à tant de concurrence, comment OnePlus Watch peut-elle rivaliser avec d’autres montres? Ce sont quelques-uns des raisons pour lesquelles cette montre pourrait réussir cette année.

Une montre complète avec un prix de lancement ajusté

Cette montre OnePlus possède des fonctionnalités exceptionnelles telles que la mesure de la SpO2, jusqu’à deux semaines d’autonomie de la batterie et une charge rapide, ainsi que des centaines d’activités sportives mesurables.

OnePlus Watch est une montre avec un écran AMOLED, Bluetooth, des capteurs en tout genre, une bonne batterie, légère et résistante aux éléments. Le tout dans une montre qui à son lancement ne vous coûtera que 158 euros.

C’est une montre intelligente avec un prix ajusté pour ceux qui aimeraient avoir non seulement leurs notifications mobiles sur leur poignet, mais aussi le contrôle de la lecture de la musique, de petites applications et un système qui mesure votre activité physique pour s’améliorer jour après jour.

Et pourquoi pas, cette montre a un excellent design Avec un système de sangle standard qui vous permet de l’utiliser à tout moment, que ce soit dans la salle de sport, en faisant du sport en plein air, en nageant, lorsque vous travaillez ou que vous êtes dans une situation plus détendue.

Cobalt et saphir: cette montre est plus résistante

OnePlus est fier de dire que sa montre est robuste, très résistante. Bien que peu ou rien ne puisse être fait contre les chutes importantes et les chocs violents, les montres sont très sujettes aux rayures lors d’une utilisation quotidienne. C’est pourquoi OnePlus a décidé d’utiliser deux matériaux pour le protéger au maximum.

Ils utilisent un alliage de cobalt dans leur cadre central, un matériau normalement utilisé dans les montres traditionnelles de gamme supérieure. Il est deux fois plus dur que l’acier inoxydable dont sont généralement fabriquées les smartwatches haut de gamme.

L’écran AMOLED est protégé par une glace saphir spécialement traitée pour augmenter sa luminosité et qui rend très difficile de résister aux rayures de toutes sortes.

Capteurs pour vous garder en forme et avec des activités sportives

En tant que bonne montre intelligente, vous ne pouvez pas manquer les mesures de votre corps qui vous aident à comprendre comment vous progressez au quotidien. Il dispose d’un système de notation qui utilise vos calories brûlées, vos pas et vos mouvements généraux de la journée afin que vous bougiez progressivement plus.

Il est compatible avec le suivi de jusqu’à 110 activités, bien qu’une trentaine d’activités physiques seulement soient présentées telles que la course, la marche, le cyclisme, les exercices de musculation, l’elliptique, le cyclisme en salle, la natation, la course sur tapis roulant, etc.

Il existe de nombreuses montres de sport, mais toutes ne sont pas adaptées à la natation et mesurent tout ce que vous devez savoir sur vos performances. Voici quelques-uns de ceux qui le font, et très bien aussi.

Il dispose également de capteurs tels que la fréquence cardiaque, le niveau d’oxygène dans le sang et la surveillance du sommeil. Trois systèmes pour que vous puissiez mesurer votre corps et comprendre comment vous dormez, comment vous bougez et si vous avez suffisamment d’oxygène dans votre sang. Mais il dispose également de GPS, d’altimètre, de capteurs d’accélération, de géomagnétique, de gyroscope ou encore de baromètre.

Autonomie pendant deux semaines et charge rapide

La nouvelle OnePlus Watch dispose d’une batterie de 410 mAh, mais même s’il s’agit d’une petite batterie, la montre est capable d’atteindre une autonomie que de nombreuses montres haut de gamme n’atteignent nulle part.

Avec une charge complète et une utilisation basique Cette montre OnePlus dure jusqu’à 14 jours. Mais personne ne l’utilise généralement pour regarder l’heure. C’est pourquoi la mesure idéale est généralement utilisée avec des capteurs qui devraient durer une semaine.

Si vous êtes un athlète et que vous souhaitez utiliser le GPS pour enregistrer le positionnement de vos courses ou itinéraires, vous pouvez utiliser la montre avec le GPS allumé en continu pendant jusqu’à 25 heures. Oui, plus d’une journée en utilisant la connexion aux satellites de positionnement.

Ils utilisent également une charge rapide avec leur chargeur. En seulement 20 minutes, vous pouvez recharger la moitié de la batterie.

Stockez de la musique, connectez des écouteurs Bluetooth

Si vous souhaitez écouter votre propre musique sans utiliser le mobile avec OnePlus Watch, vous le pouvez. Il dispose de 4 Go de stockage supplémentaire que vous pouvez utiliser pour stocker directement des fichiers musicaux.

Avec ce stockage, vous disposez de centaines de chansons et écoutez ainsi de la musique sans utiliser votre mobile. Il vous suffit d’ouvrir le lecteur depuis la montre et de connecter un casque Bluetooth. Ceux que vous avez déjà ou si vous le souhaitez, de nouveaux avec suppression du bruit.

Il a une faible consommation d’énergie Bluetooth 5, de sorte qu’il peut être connecté sans problème à la fois à vos écouteurs et à votre mobile. Vous pouvez même l’utiliser en mode mains libres avec les appels grâce à son haut-parleur et son microphone.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.