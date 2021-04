Pourquoi la page Rege-Jean de Bridgerton n’aurait pas été autorisée à jouer le grand-père de Superman à la télévision

Maintenant, Regé-Jean Page n’est pas sorti et n’a rien dit à ce sujet, et il n’aurait probablement pas eu une raison aussi précise pour laquelle il n’avait pas obtenu le rôle de Seg-El sur Krypton à l’époque, de toute façon. Mais, si cela est vrai, je pense que nous pouvons probablement dire que, à tout le moins, Krypton a raté une merveilleuse opportunité d’avoir la star de l’évasion dans leur émission.

De toute évidence, on ne sait pas si le fait d’avoir Regé-Jean Page sur Krypton aurait rendu l’émission plus populaire ou la conduire à se connecter davantage avec les téléspectateurs, mais je pense que beaucoup de téléspectateurs de Bridgerton conviendraient que l’émission aurait probablement été beaucoup plus sexy.