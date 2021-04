Pourquoi la paranoïa de la guerre froide de Rush résonne toujours

Se précipiter n’étaient pas différents des autres en augmentant leur son avec des synthés dans les années 80, mais avec Grace Under Pressure de 1984, ils l’ont fait d’une manière qui sonnait spontanément et légitimement contemporaine. Et malgré une base de fans traditionnellement penchée sur le rock, la nouvelle approche a permis au groupe d’entrer confortablement dans le Top 5 en Grande-Bretagne et au Canada, tout en se classant également dans le Top 10 aux États-Unis, grâce à un album qui n’était pas seulement tout à fait moderne dans le son, dans le sujet aussi.

Plus de trois décennies après sa sortie, Grace Under Pressure continue de parler des préoccupations contemporaines.

Écoutez Grace Under Pressure maintenant.

Évocateur à la tête

Une certaine mentalité de «nouveau balai» a influencé la genèse de Grace Under Pressure. Soucieux d’explorer le potentiel de remuer du sang frais dans le stock, le groupe s’est séparé à l’amiable de leur producteur de longue date Terry Brown, qui avait occupé le studio pour chaque album de Rush depuis 1975 Fly By Night. Les tâches de production cette fois-ci ont fini par être réparties entre le groupe lui-même et l’ingénieur Peter Henderson, principalement connu pour avoir produit, conçu et mixé Supertrample mastodonte multi-platine, Petit déjeuner en Amérique. Henderson est entré dans la brèche après l’échec de son projet de travailler avec Steve Lillywhite: quinze jours avant le début de l’enregistrement, Lillywhite a choisi de manière controversée de produire Esprits simples«Sparkle In The Rain à la place.

Après une période de pré-production qui aurait été galvanisante, l’enregistrement a eu lieu au Studio de Morin-Heights, Québec, entre novembre 1983 et mars 1984. Grace Under Pressure a donc été libéré le 12 avril 1984, juste un mois après la fin des sessions: s’il sonne maintenant de son temps, il le fait de la manière la plus évocatrice et la plus audacieuse.

Une envie d’évasion

Ce qui enracine l’album de manière si alléchante au milieu des années 80, plus que toutes les pédales de chœur et de flanger, les synthés, les percussions électroniques et les basses Steinberger sans tête combinées, c’est la tristesse réflexive des paroles agitées et agitées du batteur Neil Peart. Quelques semaines à peine avant la sortie de Grace Under Pressure, la version anglaise de Nena des «99 Luftballoons» talismaniques était toujours n ° 1 dans les charts britanniques en simple – un captureur de zeitgeist aux intentions douces qui exprimait la paranoïa nucléaire qui était littéralement un hot- sujet de bouton dans l’une des époques les plus froides de la guerre froide.

L’ouverture de l’album «Distant Early Warning» en est un exemple illustratif: un récit de voyage sur la dystopie, parsemé de pluies acides, qui concentre habilement les inquiétudes des parents quant à la vulnérabilité d’une progéniture aux influences malignes («Vous me rendez parfois fou / Mais je m’inquiète pour vous») dans un discours plus général sur l’impuissance face à une ruine imminente. La vidéo de la chanson faisant référence au Dr Strangelove, mettant en vedette un enfant assis à califourchon sur un missile, a suivi le bref de tout cœur.

La guerre froide jette également une ombre humide sur des compositions qui invoquent des avertissements clairs de l’histoire: le scénario du camp de concentration du «secteur rouge A», inspiré par le témoignage de la mère et du père de Geddy Lee (survivants de Bergen-Belsen et Dachau, respectivement) , ou «Between The Wheels», qui paraphrase «The Star-Spangled Banner» avec un effet glaçant dans sa distillation du cycle de la misère perpétuée par le conflit humain: «Nous pouvons tomber de la lueur rouge des fusées / Down à« Brother, pouvez-vous de rechange…'”

Ailleurs sur l’album, «Afterimage» est une homélie aux gens et au passé, consacrée de manière touchante à la cassette du Studio op Robbie Whelan, qui avait récemment été tué dans un accident de voiture. «The Body Electric», quant à lui, mis sur un rythme colossal, gravitationnel et mécaniste, rappelle l’un des thèmes familiers de Peart: l’envie d’évasion et de délivrance – sauf que dans ce cas, l’évadé est «Un androïde en fuite / En quête de liberté . » Le refrain en code binaire «1-0-0-1-0-0-1» de la chanson était une idée empruntée plus tard, sciemment ou non, par Flight Of The Conchords pour le «solo» de «The Humans Are Dead».

Persévérer avec dignité

Le chagrin existentiel et la résolution contrastée de silex dans les paroles de Peart tout au long de l’album se reflètent dans des mélodies mineures qui sont néanmoins livrées par le trio avec une musculature maigre et légère. (Les accords de guitare saccadés et décalés de «The Enemy Within» sont à une broche de XTC, The Beat ou La police.) Sur le son de Grace Under Pressure Rush, si quoi que ce soit, dégagé de toute contrainte d’aller «lourd»: la lourdeur est tout dans les paroles, livrées par Geddy Lee avec une maturité retrouvée, passant moins de temps à la limite de sa gamme et plus de temps à habiter le corps des chansons. La batterie de Peart est vive, autoritaire et vigoureuse, et les accords ouverts et sonnants caractéristiques de Lifeson produisent un effet grand écran.

Avec un titre qui résume parfaitement le sous-texte de l’album de persévérance – avec espoir et une grande dignité – face à des probabilités insurmontables, plus de trois décennies après sa sortie, Grace Under Pressure frappe une note pensivement contemporaine dans une toute nouvelle ère séculaire. paranoïa.

Grace Under Pressure peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Rush sur Apple Music et Spotify.