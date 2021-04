Pourquoi la «pause» du vaccin Johnson & Johnson de la FDA est si déroutante

Le déploiement du vaccin à dose unique Covid-19 de Johnson & Johnson a été interrompu mardi aux États-Unis alors que les régulateurs se précipitent pour enquêter sur les rares complications de la coagulation sanguine liées au tir. Cette décision pourrait forcer des milliers de personnes qui devraient recevoir le vaccin cette semaine à se battre pour une alternative.

La Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé une pause dans la distribution du vaccin après six cas signalés de thrombose du sinus veineux cérébral (CVST). Ces caillots bloquent la circulation du sang hors du cerveau et peuvent rapidement devenir mortels.

Les complications ont été observées chez des femmes âgées de 18 à 48 ans, et elles sont survenues entre six et 13 jours après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson. «Parmi les caillots observés aux États-Unis, un cas a été mortel et un patient est dans un état critique», a déclaré Peter Marks, le chef du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, lors d’une conférence de presse mardi.

Cependant, le fait que si peu de cas aient conduit à une pause à l’échelle nationale du vaccin a soulevé la question de savoir si cette décision était une réaction excessive.

S’exprimant à la Maison Blanche mardi, Anthony Fauci, chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a fait valoir que le CDC et la FDA agissaient «par prudence» et a souligné que leur décision de mardi était une «pause». ce qui implique qu’il est censé être temporaire.

“Je ne pense pas qu’ils appuyaient sur la détente trop rapidement”, a déclaré Fauci.

Mais cette décision a néanmoins semé la confusion chez les personnes qui devaient recevoir le vaccin de Johnson & Johnson et a fait craindre que cela ne suscite l’hésitation autour des vaccins Covid-19.

Johnson & Johnson lui-même était déjà sous le choc d’une erreur de fabrication chez l’un de ses fournisseurs qui a ruiné 15 millions de doses. Et dans le Colorado, trois sites de vaccination de masse ont arrêté d’administrer le vaccin Johnson & Johnson la semaine dernière après que 11 personnes ont signalé une sensation de nausée et d’étourdissements.

Pour les régulateurs, l’épisode met en évidence le défi délicat d’équilibrer la prudence et le besoin urgent d’un vaccin dans une pandémie qui fait toujours rage. Et pendant qu’ils enquêtent sur le problème, ils doivent également essayer de maintenir la confiance du public dans le programme de vaccination. La pause permet de montrer que les régulateurs prennent au sérieux les problèmes potentiels, mais s’ils bâclent le message, cela pourrait rendre les gens moins susceptibles de se faire vacciner.

Qu’est-ce que la thrombose veineuse cérébrale et comment est-elle liée au vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson?

CVST, également appelée thrombose sinoveineuse cérébrale, empêche le sang de sortir du cerveau. Dans la population générale, il survient chez environ cinq personnes sur un million. Les symptômes de CVST comprennent des maux de tête, une vision trouble, des convulsions et une perte de contrôle du corps.

Cependant, plusieurs facteurs ont poussé les régulateurs à prêter une attention particulière aux cas récents suite à des vaccinations avec le vaccin Johnson & Johnson. Marks a expliqué que les patients atteints de ces caillots avaient également une thrombocytopénie, une condition dans laquelle les plaquettes dans le sang tombent à des niveaux très bas, entraînant des saignements et des ecchymoses. La combinaison de caillots sanguins et de faibles plaquettes signifie que les patients ne peuvent pas recevoir de thérapies conventionnelles contre les caillots sanguins comme l’héparine, un anticoagulant. C’est pourquoi les responsables de la santé veulent attendre pour enquêter sur le problème et proposer de nouvelles directives si nécessaire.

Un autre facteur est que ces cas sont survenus chez des femmes plus jeunes, qui normalement ne sont pas exposées à un risque élevé de ces types de caillots.

La pause du vaccin Johnson & Johnson reflète un arrêt similaire en Europe d’un autre vaccin Covid-19, développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, en raison des préoccupations concernant les caillots sanguins. En mars, le régulateur pharmaceutique de l’Union européenne a arrêté le vaccin AstraZeneca / Oxford avant de permettre la reprise de la distribution. Les régulateurs ont conclu que le vaccin n’entraînait pas d’augmentation du risque global de caillots sanguins.

«C’est un vaccin sûr et efficace. Ses avantages dans la protection des personnes contre Covid-19 avec les risques associés de décès et d’hospitalisation l’emportent sur les risques possibles », a déclaré Emer Cooke, directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments, lors d’une conférence de presse le mois dernier.

Le vaccin AstraZeneca / Oxford et le vaccin Johnson & Johnson sont tous deux basés sur un vecteur adénovirus modifié. L’adénovirus est un virus distinct conçu pour fournir des instructions d’ADN aux cellules pour fabriquer la protéine de pointe du SARS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19. Près de sept millions de personnes aux États-Unis ont déjà reçu le vaccin Johnson & Johnson. Le vaccin AstraZeneca / Oxford est toujours à l’étude et n’a pas commencé à être distribué aux États-Unis, bien que le gouvernement américain ait déjà acheté des millions de doses.

Le mécanisme reliant ces vaccins au CVST n’est pas encore clair, mais il y a quelques hypothèses.

Robert Brodsky, directeur de la division d’hématologie de l’Université Johns Hopkins, a déclaré le mois dernier que les protéines de pointe construites en utilisant les instructions de ces vaccins pourraient, dans de rares cas, déclencher une réponse du système immunitaire qui interfère avec la régulation des caillots sanguins. Cette réponse immunitaire pourrait également endommager les plaquettes, ce qui explique les symptômes présentés. Plus de preuves sont nécessaires pour vérifier que c’est à l’origine du problème, mais cela pourrait aider les scientifiques à développer des moyens de traiter ou de prévenir le problème.

Mais si une protéine de pointe peut déclencher cette réaction, il est probable qu’un virus entier intact puisse également déclencher la CVST chez les personnes vulnérables. La question est de savoir comment protéger au mieux ces personnes contre l’infection tout en atténuant les risques de complications.

Les complications rares des vaccins Covid-19 posent un défi de taille pour les messages de santé publique

Il est toujours difficile de communiquer les risques, mais il était prévisible de devoir étudier et expliquer des problèmes inhabituels liés aux vaccins. Les vaccins Covid-19 ont été testés sur des dizaines de milliers de personnes lors d’essais cliniques, et les trois vaccins qui ont commencé à être distribués aux États-Unis – de Moderna, Pfizer / BioNTech et Johnson & Johnson – se sont révélés sûrs, avec des Effets secondaires.

Mais lorsque les vaccins passent de milliers de participants aux essais soigneusement sélectionnés à des millions de personnes dans la population générale, de rares problèmes – la 1 sur un million de complications – commencent à apparaître.

Cela s’est déjà produit avec le vaccin Pfizer / BioNTech après son lancement. Plusieurs receveurs ont souffert de graves réactions allergiques au vaccin. Des problèmes similaires sont apparus avec le vaccin Moderna. Le CDC a estimé en janvier que le taux de réactions allergiques au vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 était de 11,1 par million de vaccins, alors que le taux était de 2,5 par million pour Moderna. Le vaccin Pfizer / BioNTech et le vaccin Moderna utilisent l’ARNm comme moyen de fournir des instructions aux cellules pour la fabrication de protéines de pointe virales. Cet ARNm est enfermé dans une nanoparticule lipidique, ce qui peut être ce qui déclenche les réactions allergiques.

Alors que les chercheurs étudient toujours la connexion, les vaccins à ARNm ont continué à être distribués. Les responsables de la santé ont modifié le protocole de vaccination pour dépister les personnes ayant des antécédents d’allergies graves. Ils ont également ajouté une période d’attente de 15 minutes pour les receveurs après la vaccination, car la plupart des réactions allergiques sont survenues dans cette fenêtre.

Les régulateurs pourraient alors adopter une approche similaire à celle qu’ils utilisaient pour les allergies et les vaccins ARNm, en ajoutant un critère de dépistage pour les personnes les plus à risque de ces caillots sanguins avant de recevoir le vaccin Johnson & Johnson.

Il est trop tôt pour dire si les régulateurs ont tout fait correctement en ce qui concerne la gestion de la pause et le message public autour du vaccin. La volonté d’attendre et d’étudier les problèmes potentiels peut renforcer la confiance globale dans les vaccinations, ou la confusion et les craintes entourant les complications pourraient rendre plus de gens méfiants. Ou cela peut finir par être une bosse mineure dans le déploiement du vaccin.

Et qu’en est-il des personnes qui ont déjà reçu le vaccin Johnson & Johnson?

Fauci a déclaré que pour les personnes qui ont reçu le vaccin il y a plus d’un mois, elles sont sorties du bois. Mais les personnes qui ont été vaccinées plus récemment et qui commencent à ressentir des symptômes associés à la CVST doivent alerter leur médecin de leur carnet de vaccination.

“Si vous regardez le calendrier où cela se produit, c’est assez serré, de six à 13 jours à compter de la vaccination”, a déclaré Fauci.