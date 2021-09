Pourquoi la pénalité de grille de Verstappen diffère de la sanction de Silverstone de Hamilton · .

in

Max Verstappen portera une pénalité pour la prochaine manche du championnat du monde à Sotchi après sa collision avec Lewis Hamilton à Monza.

Le pilote Red Bull s’est vu infliger une pénalité sur la grille après être entré en collision avec son rival au championnat alors que le duo se battait pour une position à la chicane Rettifilo. La voiture de Verstappen s’est immobilisée sur celle d’Hamilton, éjectant les deux.

La paire s’est déjà emmêlée une fois cette saison, à Silverstone. À cette occasion, seul Verstappen a pris sa retraite alors que Hamilton était considéré comme responsable. Le pilote Mercedes s’est vu infliger une pénalité de 10 secondes pendant la course, qu’il a remportée.

Comme les deux pilotes se sont retirés de la course d’aujourd’hui, Verstappen a dû recevoir une pénalité pour une manche suivante, comme l’a expliqué le directeur de course de Formule 1, Michael Masi.

“S’ils avaient continué, cela aurait été une pénalité en temps dans la course”, a déclaré Masi. « Cependant, ils ne l’ont pas fait.

« Donc, à Silverstone – vous ne pouvez pas du tout les comparer – vous avez deux voitures retirées lors d’un incident contre une voiture retirée lors d’un autre incident. Alors ils se sont arrêtés, ils ne pouvaient pas continuer à purger une peine.

“Donc, une pénalité de grille, comme nous l’avons vu, est ce qui est appliqué pour cette année, comme nous en avons convenu avec toutes les équipes, elle est appliquée lorsque quelqu’un ne continue pas.”

La sanction de Silverstone de Hamilton était plus sévère que la pénalité typique de cinq secondes infligée pour les collisions impliquant des conducteurs. Cependant, la chute de trois places sur la grille de Verstappen est généralement la plus petite de ces pénalités. Les pertes de grille de moins de trois places sont extrêmement rares, bien que Sergio Perez ait écopé d’une pénalité d’une place l’année dernière au Mugello.

Néanmoins, la pénalité de Hamilton ne l’a pas empêché de remporter la course à Silverstone. Cela a exaspéré Red Bull, qui a fait pression sur la FIA sans succès pour une pénalité plus forte.

Reste à voir à quel point le penalty de Verstappen sera sérieux. Dans l’état actuel des choses, il débutera le Grand Prix de Russie pas plus haut que quatrième, et pourrait bien tomber derrière son rival au championnat.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que l’équipe “est déçue de la pénalité de trois places sur la grille, mais qu’elle accepte la décision des commissaires”.

“Nous avons senti que ce qui s’était passé entre Max et Lewis était un véritable incident de course”, a-t-il ajouté. “Vous pouvez argumenter pour les deux côtés, mais en fin de compte, c’est frustrant et décevant de voir les deux voitures hors de la course dans ce qui s’avère être un championnat passionnant.”

