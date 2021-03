Pourquoi la performance des Grammys 2021 de BTS est importante pour l’avenir de la remise des prix

BTS et leurs fans ont été déçus des Grammy Awards de dimanche soir à Los Angeles lorsque le prix pour meilleure performance duo / groupe pop a fini par aller chez Lady Gaga et Ariana Grande.

Mais le groupe sud-coréen a tout de même marqué la soirée de la Recording Academy avec une performance énergique et bien produite de «Dynamite». (Les téléspectateurs ont dû attendre la toute fin de l’émission de près de quatre heures pour le grand moment.)

Ce n’était pas leur première apparition aux Grammys: c’était en 2019, lorsque le septuor a remis un prix. Ce n’était même pas leur deuxième fois; c’était pendant le spectacle de 2020, quand ils ont fait une apparition pour la performance de Lil Nas X de «Old Town Road (Remix)», apparaissant sur scène pour se joindre à un couplet de cette chanson à succès.

Mais la troisième fois était le charme pour BTS de recevoir un traitement aux heures de grande écoute et beaucoup de temps d’antenne – et de faire l’histoire. Il y a eu plus d’une douzaine de représentations aux Grammys dimanche soir, du duo vif de Cardi B et Megan Thee Stallion à une chanson politiquement résonnante de Lil Baby et Killer Mike. BTS, cependant, s’est démarqué en devenant le premier acte sud-coréen à interpréter l’une de ses propres chansons lors d’un Grammys.

BTS a dominé les ondes au cours de la dernière année avec son tube croisé en anglais «Dynamite». Mais ils remettaient en question les limites précédentes du succès de la K-pop et des artistes coréens depuis des années, faisant leur première grande apparition aux États-Unis en 2017 après avoir acquis une réputation de sensation sur les réseaux sociaux grâce à leur base de fans vocaux, connue sous le nom d’ARMY. La K-pop – une catégorisation de genre trop large – a été un long chemin pour gagner la reconnaissance et l’acceptation de l’establishment musical mondial, malgré son statut d’industrie de plusieurs milliards de dollars avec un puissant attrait international. Même des artistes révolutionnaires, comme PSY, chanteur de «Gangnam Style» en tête des palmarès et des groupes antérieurs comme Big Bang et Girls ‘Generation, ont trouvé les Grammys aveugles à leurs succès musicaux. Et bien que les Grammys aient été critiqués pour leur myopie, en particulier ces dernières années, la remise des prix reste une norme mondiale et une marque de réussite. (Il convient également de noter que les groupes de garçons populaires, y compris One Direction et 5 Seconds of Summer, ont également eu du mal à obtenir la reconnaissance des Grammy.)

La performance de BTS fait partie d’un changement indispensable vers un respect accru des actes non occidentaux. Même si les BTS sont rentrés chez eux les mains vides, leur statut d’interprètes officiels des Grammy Awards suggère une étape des Grammys plus accueillante à l’avenir, qui pourrait commencer à offrir une visibilité bien méritée pour des actes de toutes origines. La prochaine fois, ils monteront peut-être même sur scène pour une chanson entièrement en coréen.