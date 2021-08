Pourquoi la perte de l’Amérique en Afghanistan est le gain de la Chine ⋆ 10z viral

Il est facile de penser que les talibans sont le plus grand gagnant en Afghanistan, car ils ont dépassé la nation entière en quelques jours alors que les États-Unis, autrefois clairement la nation la plus puissante du monde, se sont retirés d’Afghanistan de la manière la plus humiliante. Mais dans le contexte géopolitique plus large, le vrai grand gagnant en Afghanistan est le Parti communiste chinois.

Le PCC a bénéficié de l’engagement militaire américain en Afghanistan au cours des 20 dernières années. Alors que les États-Unis dépensaient des milliers de milliards de dollars et envoyaient des milliers de soldats pour mener une futile « guerre contre le terrorisme », les successions d’administrations américaines, quelle que soit leur affiliation à un parti, ont perdu leur attention sur la compétition des grandes puissances entre la Chine et les États-Unis. Le PCC a profité de cette opportunité pour se développer économiquement et militairement et étendre son influence géopolitique à l’étranger à une vitesse étonnante.

Sur le plan économique, Pékin a lancé en 2013 un vaste projet d’infrastructure mondiale appelé « One Belt, One Road » pour aider le PCC à étendre son influence. Un élément essentiel consiste à construire des projets d’infrastructure le long d’une route terrestre eurasienne reliant la Chine et l’Europe à travers l’Asie centrale, y compris l’Afghanistan et le Pakistan.

L’engagement militaire américain en Afghanistan a permis de maîtriser la violence dans le pays et a effectivement fourni à la Chine un service de sécurité gratuit. La Chine a profité de la situation pour s’emparer d’une part importante des ressources naturelles de l’Afghanistan. Par exemple, des entreprises publiques chinoises développent le plus grand gisement de cuivre au monde en Afghanistan. La Chine construit également un chemin de fer de fret de l’ouest de la Chine au Pakistan en passant par le Tadjikistan et l’Afghanistan.

La Chine a triplé ses navires de combat et étendu son territoire

Sur le front militaire, deux décennies de guerre américaine en Afghanistan ont épuisé de précieuses ressources militaires américaines, et les dirigeants politiques et militaires américains n’ont pas pris de mesures efficaces pour contrer le renforcement militaire de la Chine. Début 2000, la marine de l’Armée populaire de libération comptait 110 navires de combat.

En 2020, le nombre de navires des forces de combat de la marine de l’APL était passé à 360. Mesuré par le nombre de navires, le PCC a construit la plus grande marine du monde en 20 ans, tandis que les États-Unis se préoccupaient de l’Afghanistan.

L’US Office of Naval Intelligence estime que la marine de l’APL disposera de 400 navires de combat d’ici 2025. En revanche, l’US Navy ne compte aujourd’hui que 297 navires de combat. Le Pentagone prévoit d’augmenter son nombre de navires de combat à 350, mais n’a pas de date cible pour le faire. De nombreux experts navals considèrent le nombre comme moins qu’optimal pour que la marine américaine maintienne sa capacité à dissuader les adversaires sur la mer.

Tout en renforçant sa marine, le PCC a également récupéré plus de 3 200 acres de terres dans la mer de Chine méridionale en construisant des îles artificielles entre 2013 et 2015, avec peu d’objection de la part de l’administration Obama. La marine de l’APL a équipé ces îles artificielles de pistes, de ports, de hangars d’avions, de radars, d’équipements de capteurs et de bâtiments militaires.

En 2015, il était trop tard pour que les États-Unis arrêtent l’expansion de la Chine en mer de Chine méridionale. En mars 2020, la marine chinoise a mené un exercice anti-sous-marin au-dessus de la mer de Chine méridionale, se préparant clairement à un éventuel conflit contre les États-Unis. Les îles militarisées de la Chine et son expansion navale ont considérablement amélioré la capacité de la Chine à contrôler l’accès à la majorité de la mer de Chine méridionale et ont effectivement érigé un blocus à toute intervention navale américaine si le PCC décidait d’envahir Taïwan.

Il ne fait aucun doute que la Chine a grandement bénéficié de la guerre de 20 ans des États-Unis en Afghanistan. Le retrait précipité de l’administration Biden d’Afghanistan ouvrira davantage d’opportunités pour l’ambition géopolitique de la Chine.

La Chine se prépare à combler le vide alors que les Américains partent

En Afghanistan, la perte de l’Amérique est le gain de Pékin, et la Chine n’a pas perdu de temps pour se préparer à combler le vide de pouvoir laissé par les Américains. En juillet, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré de hauts dirigeants talibans en Chine. Wang a critiqué la politique américaine à l’égard de l’Afghanistan et a fait miroiter les opportunités économiques de la Chine, notamment l’extension à l’Afghanistan du corridor économique entre la Chine et le Pakistan, un élément clé du projet chinois « One Belt and One Road ».

Les talibans, un groupe militant musulman radical, ne semblent pas dérangés par les violations des droits humains commises par la Chine contre les musulmans ouïghours au Xinjiang. Les dirigeants talibans ont qualifié la Chine d’« ami chaleureux » et ont offert une protection de sécurité aux investissements chinois en Afghanistan. Cela a donné à Pékin suffisamment de réconfort pour laisser l’ambassade de Chine à Kaboul ouverte pendant que l’ambassadeur américain s’enfuyait.

Contrairement à l’ex-Union soviétique ou aux États-Unis, la Chine a clairement appris que l’Afghanistan est un cimetière pour les empires. Pékin n’a aucune intention de s’impliquer en Afghanistan dans un sens militaire quelconque. Au lieu de cela, il transforme le régime taliban en un État client en approfondissant la dépendance économique de l’Afghanistan vis-à-vis de la Chine.

Cette approche a bien fonctionné pour la Chine avec d’autres pays de la région, comme le Pakistan. Il permet à Pékin de sécuriser l’accès aux ressources naturelles pour son développement économique et à des emplacements stratégiques pour sa portée militaire, sans engager l’armée chinoise.

La Chine est plus susceptible d’envahir Taïwan

Une implication bien plus significative du retrait embarrassant de l’administration Biden d’Afghanistan est la façon dont cela pourrait changer le calcul du PCC sur Taïwan. Le PCC n’a pas réussi à gagner les cœurs et les esprits de la plupart des Taïwanais au cours de ses décennies d’engagement économique.

Étant donné que les moyens pacifiques n’ont pas fait de la « réunification » tant désirée de Pékin avec Taïwan une réalité, Pékin peut considérer la force comme sa seule option. Aucun dirigeant chinois, y compris le dirigeant actuel Xi Jinping, n’exclut jamais la possibilité de prendre Taïwan par la force. Xi a construit une marine chinoise moderne capable de mener à bien une telle mission.

La seule raison pour laquelle Xi n’a pas lancé d’invasion de Taïwan est qu’il n’est pas sûr de la réaction des États-Unis. Les États-Unis ont maintenu une ambiguïté stratégique quant à savoir s’ils défendraient militairement Taiwan en cas d’invasion de la Chine. Xi doit donc peser le risque de transformer son invasion de Taïwan en une guerre à part entière contre les États-Unis.

Mais le retrait catastrophique de l’administration Biden d’Afghanistan et l’incompétence démontrée par la direction du gouvernement américain, des agences de renseignement et de l’armée ont probablement renforcé la confiance de Xi et la probabilité qu’il résolve le « problème de Taiwan » dans les trois prochaines années.

L’administration Biden a montré que tout n’était que paroles, pas d’action. La seule chose à laquelle il est bon, c’est la rhétorique élevée. L’administration a démontré qu’elle ne pouvait même pas gérer un groupe de militants hétéroclites en Afghanistan. L’incompétence et le manque de volonté de l’administration sont une invitation ouverte au PCC à frapper Taïwan le plus tôt possible.

Même si l’administration Biden rassemble en quelque sorte suffisamment de volonté pour entrer en guerre avec la Chine à propos de Taïwan, les États-Unis s’engageront probablement seuls dans un tel conflit. Aucun allié américain ne voudra participer à une intervention militaire dirigée par les États-Unis à l’avenir après avoir été témoin de la rapidité avec laquelle l’administration Biden a abandonné ses alliés en Afghanistan. Le gouvernement taïwanais est probablement en train de réévaluer s’il est vain de résister à l’invasion de la Chine puisque l’administration Biden s’est avérée être un allié si peu fiable.

Si la Chine réussit à prendre le contrôle de Taïwan avec peu ou pas de résistance des États-Unis, cela marquera la fin du leadership mondial de l’Amérique. L’ordre mondial libéral que les États-Unis ont aidé à construire et à maintenir, qui a garanti la paix et la prospérité pour la plupart des pays du monde pendant plus de sept décennies, va s’effondrer.

Outre la Chine, d’autres adversaires américains de Moscou à Téhéran travaillent sur leurs plans pour profiter des échecs de la politique étrangère de l’administration Biden pour atteindre leurs objectifs géopolitiques. Nous n’en sommes qu’à huit mois du mandat de quatre ans de Joe Biden. Les Américains devraient se préparer à de nombreux jours sombres à venir.