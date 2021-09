Pourquoi la philanthropie doit se concentrer sur les enfants en temps de crise

Une réponse collective et concertée est le besoin de l’heure pour éviter des catastrophes humanitaires à grande échelle en Inde.

Par Sumanta Kar

La philanthropie porte plusieurs noms. Appelez cela la charité ou la responsabilité sociale des entreprises, mais l’idée sous-jacente est d’apporter une contribution financière ou en nature à une cause humanitaire sans intérêt personnel. Ce concept n’est pas nouveau dans la société indienne. En fait, il n’y a pas de culture ou de religion qui n’ait pas mis l’accent sur le besoin des gens de contribuer pour les nécessiteux.

Cependant, il ne s’agit jamais simplement de mettre de côté une partie de ses revenus pour une cause. La philanthropie ne devient efficace que lorsque le bienfaiteur canalise les ressources vers la bonne cause et les moyens efficaces. Plus encore, en temps de crise, lorsque tout ce qui concerne la philanthropie – priorités, rythme et montant des contributions – peut changer. Car, une situation de crise ajoute un sentiment d’urgence – car elle implique des secours immédiats et une réhabilitation à long terme. Les philanthropes et les organisations caritatives doivent donc aligner le flux de leurs ressources sur les besoins pressants des réalités du terrain.

La création d’une société équitable est une responsabilité collective de chacun d’entre nous – les organisations professionnelles, les ONG, les établissements d’enseignement, les ménages et les individus doivent tous participer.

L’Inde et la crise

Aujourd’hui, le monde entier est sous le choc des effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19. Des régions du monde peuvent bénéficier de temps en temps de répits temporaires dans l’intervalle entre deux vagues successives d’infection. Mais la pandémie est loin d’être terminée. Pourtant, lorsque les Nations Unies ont choisi avec prévoyance le thème de la Journée humanitaire 2021, elles ont choisi le changement climatique, une crise globale et multifactorielle à laquelle l’humanité est confrontée.

L’ONU estime qu’en 2021 seulement, environ 235 millions de personnes auront besoin d’une assistance et d’une protection humanitaires, en particulier contre les catastrophes naturelles déclenchées par le changement climatique. Il vise à atteindre 160 millions de personnes dans 56 pays et pour lequel il nécessitera environ 35 milliards de dollars. Il exhorte les gens du monde entier à organiser des activités telles que la course, la natation, la marche ou toute autre activité pour faire pression sur les pays développés pour qu’ils tiennent leur promesse vieille de dix ans de 100 milliards de dollars chaque année pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique dans les pays en développement. Ainsi, l’ONU a donné l’orientation des efforts philanthropiques mondiaux en faveur du « ralentissement du changement climatique et de la sécurisation de l’avenir de la planète ».

La nécessité pour les philanthropes indiens de réagir est profonde, car nous sommes l’un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles, en raison de nos conditions socio-économiques et géo-climatiques uniques. Selon l’indice de risque climatique 2021, l’Inde est le septième pays le plus vulnérable au monde aux événements météorologiques extrêmes induits par le changement climatique tels que les tempêtes, les inondations, les vagues de chaleur et les cyclones. En plus d’un siècle, nous avons eu notre premier cyclone pré-mousson avec le cyclone Amphan en 2020, l’année qui a été témoin d’environ 5 tempêtes cycloniques. Au milieu de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, en 2021, l’Inde a déjà connu deux cyclones : Tauktae et Yaas.

L’Inde a fait un pas de géant au cours des dernières décennies et a connu une croissance économique généralisée. Son économie de mille milliards de dollars est la sixième au monde en termes de PIB nominal. Cependant, sur la base du revenu par habitant, l’Inde se classe 145e (source : FMI). Des millions de ses citoyens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il a les plus riches du monde et les plus pauvres du monde. La disparité est flagrante. Pour une croissance équitable, juste et durable, cette disparité doit être réduite. La philanthropie est l’une des mesures directes et participatives pour y parvenir. Il doit une responsabilité civique. Les fonds et les ressources générés par la philanthropie doivent être investis pour briser le cercle vicieux de la pauvreté, non seulement pour améliorer les conditions de vie, mais pour investir dans les enfants et les jeunes, leur éducation et leurs compétences, et les rendre employables pour apporter un changement durable et durable.

Les enfants sont vulnérables

Il est essentiel de comprendre que dans toute crise, en particulier les catastrophes naturelles, ce sont les enfants et les femmes des familles vulnérables qui en pâtissent le plus. Dans le monde, au moins 175 millions d’enfants sont touchés chaque année par des catastrophes naturelles. Avec plus de 40 % de sa population âgée de moins de 18 ans, l’Inde finit par devenir l’un des pays comptant le plus grand nombre d’enfants touchés.

Reconstruire les familles

Dans ce contexte, les initiatives philanthropiques en temps de crise devraient se concentrer sur le sauvetage des enfants. La distribution de kits alimentaires et d’hygiène aux familles vulnérables et à leurs enfants doit être prioritaire pendant la phase de secours. Mais il devrait être rapidement suivi d’efforts de rééducation pour veiller au bien-être émotionnel des enfants. Cela pourrait se faire en mettant en place les infrastructures physiques nécessaires et en garantissant les services de soignants professionnels.

Le prochain domaine important est de reconstruire les moyens de subsistance des parents et des soignants, et le renforcement des capacités des familles vulnérables afin qu’elles continuent d’avoir les moyens de prendre soin de leurs enfants.

Lorsque des familles vulnérables, en particulier celles des parieurs quotidiens et des travailleurs immigrés qui forment les couches les plus basses de la société, perdent leur vie et leurs moyens de subsistance, leurs enfants perdent des soins de qualité et sont souvent abandonnés. L’amour, les soins et un sentiment d’appartenance, en plus des éléments essentiels du développement – l’éducation, les soins de santé et la nutrition sont des ingrédients fondamentaux pour une enfance saine et heureuse et un âge adulte responsable. Dans toute société, les familles sont celles qui offrent aux enfants un foyer aimant. Une famille bienveillante fait en sorte que les enfants sont plus susceptibles de profiter de toutes les facettes précieuses de la vie : santé, éducation, relations, identité, initiative et réalisation de soi. Les familles sont essentielles au développement holistique des enfants. Il est donc important de veiller à ce qu’aucun enfant ne perde sa famille et qu’aucune famille ne perde sa capacité à prendre soin de ses enfants.

Une réponse collective et concertée est le besoin de l’heure pour éviter des catastrophes humanitaires à grande échelle en Inde. Si les philanthropes s’engagent à financer des initiatives de protection et de réhabilitation des enfants en situation de vulnérabilité, cela contribuera grandement à garantir que les enfants aient de meilleures chances de construire un avenir meilleur pour le pays et le monde. La philanthropie doit être le mode de vie de chacun. Une société équitable est la responsabilité de tous.

(L’auteur est secrétaire général de SOS Villages d’Enfants en Inde. Les opinions exprimées sont personnelles.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.