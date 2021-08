Pourquoi la photo de Gwen Stefani avec Blake Shelton divise les fans

Alors que Gwen Stefani continue de profiter du bonheur des jeunes mariés après s’être mariée avec Blake Shelton le mois dernier, elle s’amuse aussi un peu avec Photoshop. Cela dit, son dernier travail de retouche photo a frotté certains fans dans le mauvais sens.

Tout a commencé jeudi lorsque l’actrice principale de No Doubt, 51 ans, a tweeté à propos du téléchargement d’une nouvelle photo de profil sur Twitter. La nouvelle photo de profil montrait une jeune Gwen photoshopée à côté d’un jeune Blake aux CMA Awards 2003. Mais en y regardant de plus près, certains ont affirmé que Gwen s’était photoshopée sur l’ex-femme de Blake, Kaynette Williams, qui a foulé le tapis rouge avec Blake lors de ce même événement.

La star de la musique country de 45 ans a été mariée à Kaynette pendant trois ans au début de sa carrière, de 2003 à 2006. Leur divorce aurait inspiré l’album Pure BS de Blake en 2007.

Bien que certains aient accusé Gwen de s’être photographiée sur Kaynette, il semble qu’elle se soit simplement ajoutée à une photo en solo de Blake sur le tapis rouge. Néanmoins, les fans avaient toujours des sentiments à ce sujet.

« Irrespectueux et inutile. Il avait sa vie avant vous, pas besoin d’être jaloux », a écrit une personne. « Désolé, mais pourquoi ? Son passé a fait de lui l’homme qu’il est aujourd’hui. L’histoire n’est pas là pour être effacée mais pour en tirer des leçons. Il ne peut pas non plus être modifié », a écrit un autre. “Wow. C’est un geste audacieux. Est-ce que gras est le bon mot ? », a déclaré un autre fan.

Blake Shelton et son ex-femme, Kaynette Williams, aux CMA Awards 2003.

Frank Mullen

D’un autre côté, il y avait des fans qui ont trouvé le retour attachant. “Tellement mignon et j’aime que vous fassiez des périodes différentes dans [your] des vies… continuez à venir ! » a commenté un adepte. « Pourquoi quelqu’un se soucie-t-il qu’il ait été photoshopé ? Elle a l’air mignonne et il a l’air fringant. Je vous souhaite à tous les deux un long et heureux mariage ! 🥂 », a tweeté un autre. “Peut-être qu’elle voulait voir à quoi ils auraient ressemblé ensemble à un plus jeune âge. Je ne pense pas qu’elle soit méchante du tout, s’amusant juste un peu avec Blake étant si jeune », a déclaré quelqu’un d’autre.

Ce n’est pas la première fois que Gwen prend une photo de retour et y met sa propre touche. L’automne dernier, elle a pris une photo d’elle et de son ex-mari Gavin Rossdale et a photographié Blake sur le chanteur de Bush. Près d’un an plus tard, Blake a toujours ce cliché comme photo de profil Twitter et beaucoup disent que les icônes du couple vont maintenant bien ensemble.

Opinions mises à part, Gwen et Blake semblent avoir l’humour l’un de l’autre !

