Pourquoi la planification des investissements est-elle importante pour les femmes?

Les femmes d’aujourd’hui se retrouvent rapidement au premier plan dans divers domaines de la vie. Nous avons plus de femmes à la tête d’entreprises présentes dans plusieurs régions du monde. Beaucoup prennent l’initiative de l’entrepreneuriat tandis que d’autres sont des athlètes qui réussissent. Les familles à double revenu devenant de plus en plus la norme dans la classe moyenne, un plus grand nombre de femmes rejoignent le marché du travail. Les femmes contribuant à la création de revenus, je crois qu’il est important que les femmes se concentrent sur la planification de leurs finances pour atteindre leurs objectifs et aspirations à long terme.

Voici pourquoi la planification des investissements est importante pour les femmes d’aujourd’hui.

Il apporte la liberté financière

La liberté financière se traduit par une indépendance économique. Toute femme qui rêve d’être économiquement indépendante doit devenir autonome ou capable de répondre à ses besoins financiers. Pour cela, elle doit commencer à construire les actifs avec un plan d’investissement solide. En fonction de la situation financière, du profil de risque et de l’horizon temporel, les femmes peuvent choisir plusieurs produits d’investissement pour faire croître leurs actifs en temps opportun. En règle générale, n’oubliez pas de commencer tôt pour récolter les bénéfices tôt.

Il aide les femmes à atteindre leurs objectifs de vie

Les femmes d’aujourd’hui ont de nombreux objectifs de vie professionnels et personnels. Cela peut aller de parcourir le monde à lancer leur propre entreprise. Et tous ces objectifs doivent être soutenus par des finances adéquates, là où la planification des investissements est utile. Avec le bon plan financier, les femmes peuvent s’assurer qu’elles atteignent leurs objectifs dans les délais impartis, sans compter sur les autres pour soutenir leurs rêves.

Il est utile pendant les pauses de carrière

Il est indéniable que les femmes ont tendance à prendre plus d’interruptions de carrière que les hommes. Cela peut se produire à différentes étapes de la vie, par exemple lorsque les femmes se marient, lorsqu’elles ont des enfants ou même lorsque leur conjoint est transféré dans une autre ville. Ces dernières années, les femmes ont également interrompu leur carrière pour se perfectionner ou poursuivre leurs études. Une interruption de carrière signifie également une interruption de revenu. Au cours de ces phases, l’épargne et les revenus des investissements sont utiles.

C’est important pour la retraite

Ce n’est un secret pour personne que les femmes, en moyenne, ont tendance à vivre plus longtemps que les hommes. Cependant, tant les femmes au foyer que les travailleuses ont souvent tendance à compter sur leur conjoint pour leur sécurité financière pendant leur retraite. Mais avec le bon plan d’investissement, les femmes auront plus de facilité à assurer financièrement leurs propres années de retraite.

Options d’investissement que les femmes peuvent inclure dans leur plan financier

Tout comme il existe plusieurs raisons pour lesquelles les femmes se concentrent sur la planification des investissements, il existe également de nombreuses options d’investissement disponibles que les femmes peuvent examiner lors de la planification de leurs investissements.

L’assurance-vie est l’un des choix d’investissement privilégiés lors de la planification des objectifs de la vie, car elle présente l’avantage à la fois de l’assurance et de l’investissement. En fonction de leurs objectifs et de leur profil de risque, les femmes peuvent choisir le type d’assurance vie allant des plans à terme aux ULIP (Unit Linked Insurance Plans). En choisissant les ULIP dans leur portefeuille de placements, les femmes peuvent assurer l’avenir de leurs personnes à charge tout en tirant profit des rendements liés au marché.

La ligne du bas

Mon conseil est simple. Ne procrastine pas. Commencez tôt dans votre parcours de planification des investissements. Lisez en haut; parlez à des consultants, à vos collègues ou à des amis de la famille. N’oubliez pas que plus tôt vous commencez à investir, plus tôt vous serez prêt à atteindre vos objectifs financiers.

(Par Reshma Banda, chef – Equity & Senior Vice President – Investments, Bajaj Allianz Life)

Avertissement: L’opinion exprimée par l’auteur dans cet article ne doit pas être interprétée comme un conseil en investissement et il est conseillé aux lecteurs de rechercher des conseils financiers indépendants avant de prendre toute décision d’investissement.

