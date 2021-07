Pourquoi la plupart des investisseurs devraient se méfier d’un dogecoin enragé

Qu’est-ce que quelques centimes parmi les commerçants ? Il peut s’agir d’un dérapage. Et le plus souvent c’est le cas. Mais quand il s’agit d’un jeu de crypto mème bien négocié Dogecoin (CCC :DOGE-USD), c’est tellement plus sur le tableau des prix DOGE. Et comme nous l’expliquerons ci-dessous, cela continue d’être une mauvaise nouvelle pour les singes et les taureaux DOGE.

Source : Wollertz / Shutterstock

À certains égards, 18 ou 19 cents, ce n’est pas beaucoup. C’est ce à quoi on peut s’attendre en sortant ou en ouvrant une transaction sous un nom Tesla (NASDAQ :TSLA) ou une autre action volatile à prix plus élevé.

Mais pour le célèbre jeu de crypto DOGE, dont l’utilité est née comme une blague il y a plusieurs années et aujourd’hui, dont la valeur est la plus prisée parmi les singes commerçants de mèmes, c’est tout le kit et le caboodle.

Ouais. Pour environ 18 ou 19 cents ces jours-ci par personne, je m’abstiendrai de dire qu’un investisseur peut posséder DOGE. Et ce prix cache un problème. OK, cacher n’est peut-être pas le bon mot. Balayé sous le tapis ? Ouais.

Étiquette de prix réel pour Dogecoin

Contrairement aux penny stocks sur les sociétés cotées dont les valorisations dépassent rarement les cuivres extrêmement bien payés des sociétés de premier plan Fortune 500, le prix réel de DOGE est de plus de 24 milliards de dollars. Et trop souvent, le prix élevé que paient les taureaux DOGE se perd dans la conversation.

Bien sûr, il est juste de dire que s’inquiéter de la capitalisation boursière de Dogecoin ne correspond pas à la blague que DOGE était censée être. Mais le prix de 18 à 19 cents n’est pas non plus associé à cette évaluation.

Je comprends, bien un peu. Le fait est qu’il y a beaucoup trop d’images et de gifs mignons de chiens Shiba Inu à faire circuler sur les réseaux sociaux qui exigent l’attention des investisseurs, ou euh des propriétaires de DOGE. De plus, il y a Elon Musk, incroyablement riche, de Tesla, faites également attention. Au moins sélectivement.

Les tweets quasi quotidiens d’Elon ont contribué à attiser les flammes de la base enragée de Dogecoin. Heureusement, la deuxième valeur nette individuelle la plus riche du monde est estimée à 150 milliards de dollars.

Surtout, ce genre de richesse dépasse DOGE. Le fait est que si Elon le voulait, il pourrait se permettre de tout perdre et plusieurs fois sur Dogecoin.

Réalisez-le aussi. Lorsqu’Elon n’utilise pas de hashtags pour promouvoir la pièce, un sketch SNL qui a marqué le sommet de DOGE suggère qu’il est dans la blague Dogecoin. La vérité est là si vous savez où chercher. Peut-être?

Tableau des prix hebdomadaires Dogecoin

Source : Graphiques par TradingView

Pour en quelque sorte marcher dans l’allée au nom de DOGE, le meme crypto n’a pas été seul dans sa misère au cours des deux derniers mois.

De Bitcoin (CCC : BTC-USD) et la plus grande pièce du marché des actifs numériques par évaluation, favori de la blockchain Ethereum (CCC :ETH-USD) ou en devenir Polygone (CCC:MATIC-USD), les taureaux de crypto-monnaie ont la queue tirée comme un chien effrayé. Donc, il y a ça je suppose.

De plus, et si vous ne le saviez pas, vous pouvez acheter du swag Dallas Mavericks avec DOGE. Valeur? Peut-être?

Plus probable, le propriétaire, homme d’affaires milliardaire et hôte de Shark Tank, Mark Cuban, a également suffisamment d’argent pour ne même pas cligner des yeux si le pari à haut risque ne fonctionne pas. Probable.

Bien sûr, la plupart d’entre nous ne sont pas des fans de Mav. Plus important encore, la réalité est que le seul but de la base de DOGE axée sur les mèmes est de faire un commerce pour plus de Benjamins que là où ils ont commencé une transaction dans Doge – et peu importe sa valeur réelle ou imaginaire.

En bout de ligne, souvenez-vous de la signalisation « Beware of Dog(e) » lorsque vous envisagez de posséder un achat de 24 milliards de dollars qui semble risqué sur et sur le tableau des prix DOGE.

À la date de publication, Chris Tyler détient (directement ou indirectement) des positions Grayscale Bitcoin et Ethereum Trusts (GBTC, ETCG et ETHE). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.