Pourquoi la première apparition télévisée de Meghan McCain depuis qu’elle a quitté la vue a fait exploser Twitter ⋆ 10z viral

Après que Meghan McCain ait insinué que l’agenda Build Back Better du président Joe Biden a de mauvais résultats dans l’épisode de dimanche de “Meet the Press”, Jennifer Rubin s’est adressée à Twitter pour partager quelques statistiques. Elle a écrit : « Tha[t] c’est faux. C’est bien le sondage. Pourquoi la laisser venir mentir ? De nombreuses personnes dans la section des commentaires de Rubin ont partagé son sentiment. L’un d’eux a écrit: “Je ne pensais pas que le MTP pouvait empirer, mais le fait d’avoir Meghan McCain avec son opinion a atteint un nouveau creux.”

Alors qu’un sondage mené par Navigator Research a rapporté que le plan Build Back Better de Biden est soutenu par 66% des Américains, McCain s’est tournée vers Twitter pour faire valoir son argument initial.

McCain a répondu à Rubin : « Joe Biden EST son agenda. Les sondages d’un président signifient quelque chose – que le peuple américain n’est pas satisfait de la façon dont il gouverne ou de son programme. Elle a poursuivi: “De plus, si le plan de Dems est d’acheter les électeurs américains, ils feraient mieux de trouver une solution à l’inflation qui fait augmenter les prix pour tout le monde.” Cependant, de nombreux utilisateurs de Twitter se sont rendus dans sa section de commentaires pour exprimer leur désaccord. L’un de ces critiques a tweeté : « Ahh, Meg attise à nouveau la haine. C’est exactement ce dont l’Amérique a besoin en ce moment.

