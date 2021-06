Pourquoi la première de la saison 2 de LEGO Masters a été une surprise pour les concurrents, selon les juges

La saison 2 de LEGO Masters semble certainement bien démarrer, et avec les écrans talentueux que nous avons vus jusqu’à présent, cela peut être une saison difficile à juger. Bien sûr, la première de ce soir s’est déroulée assez facilement, sans aucune erreur majeure commise par aucun des concurrents. Si cette saison ressemble à la saison 1 (qui n’a pas non plus éliminé un concurrent dans le premier épisode), il y aura beaucoup d’erreurs commises en cours de route qui devraient rendre les éliminations un peu plus faciles.