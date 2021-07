Pourquoi la présence omnicanale est la clé du succès dans le paysage concurrentiel d’aujourd’hui

Le fait d’avoir une stratégie omnicanale a aidé à fournir des soins de santé à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans tout le pays grâce à un engagement en ligne et à des informations sur toutes les plateformes.

Par Shubhi Agarwal

Les consommateurs sont présents et interagissent sur plusieurs points de contact avec les marques et s’attendent à un engagement similaire sur tous ces canaux. Avec une solide stratégie omnicanal en place, les marques peuvent aujourd’hui offrir aux clients plus de valeur, une communication personnalisée et une disponibilité 24h/24 et 7j/7 sur le service client. Cela se traduit par une gestion supérieure de l’expérience client, une performance optimale de la marque, une fidélisation de la clientèle et une fidélité durable à la marque.

Les clients d’aujourd’hui ont des besoins et des attentes en constante évolution – et quelles tendances aujourd’hui pourraient appartenir à l’histoire dans quelques mois ! Le succès d’une marque est limité dans le temps et également lié à la pertinence, en particulier lorsqu’il s’agit d’établir une relation solide avec les clients. Par conséquent, la clé du succès réel est de pouvoir offrir une valeur continue, des offres différenciées et un service client de qualité supérieure.

Avant la pandémie, plusieurs consommateurs utilisaient déjà un mélange de canaux hors ligne et en ligne pour de multiples activités, des achats aux opérations bancaires. Cependant, la fermeture des magasins physiques pendant la pandémie a conduit encore plus de clients en ligne. Selon une étude de Statista, les ventes mondiales de commerce électronique ont augmenté en moyenne de 6 % sur toutes les plateformes en ligne de janvier à mars 2020, par rapport à la même période en 2019.

Les clients post-pandémiques s’attendent en particulier à un service efficace 24h/24 et 7j/7, à une communication personnalisée et à une facilité de navigation lorsqu’ils basculent entre plusieurs canaux tels que le téléphone, le courrier électronique, WhatsApp et les médias sociaux. Pour les marques qui opèrent sur plusieurs canaux en ligne et hors ligne, le suivi des parcours clients, une réactivité rapide sur tous les canaux, l’exécution de stratégies percutantes sur plusieurs plateformes différentes pour mieux répondre aux attentes des clients devient un défi. C’est là qu’une présence omnicanale devient pertinente.

Présence multicanal VS omnicanal

Une stratégie omnicanale est différente d’une stratégie multicanale car si multicanal signifie qu’une marque est présente sur différents canaux, chacun de ces canaux est exploité en silos, ce qui conduit à une expérience client incohérente. Une stratégie omnicanale, cependant, unifie tous ces canaux, à la fois hors ligne et en ligne, afin que le client bénéficie d’une expérience transparente, tout en passant d’un appareil et d’une plate-forme à l’autre, à chaque fois.

Selon une étude du secteur, 67 % des clients utilisent plusieurs canaux numériques pour effectuer une seule transaction. Cela signifie également que les entreprises qui n’offrent pas d’engagement multicanal offrent une expérience de qualité inférieure à ces clients. Les consommateurs ont tendance à se désengager des marques qui ne sont pas disponibles sur leurs canaux numériques préférés.

D’autre part, une approche omnicanale vise à unifier numériquement tous les points de contact d’une marque ; cela inclut les magasins physiques, les canaux de médias sociaux, les sites Web, les portails de messagerie et les interactions mobiles. Il garantit une communication et un engagement de qualité et cohérents sur tous ces canaux, à tout moment et en tout lieu. Cela permet aux clients de se déplacer de manière transparente entre ces canaux sans rencontrer d’impasses.

Avantages d’avoir une présence omnicanale

La mise en place d’une stratégie omnicanale présente de multiples avantages. Pour les clients, une marque qui offre une expérience transparente sur tous les canaux sera toujours préférée à une autre. Les clients continueront de se tourner vers des marques qui offrent commodité, facilité d’utilisation, communication cohérente et service efficace et personnalisé. Cela renforce la fidélité à la marque et aide une marque à transformer les clients en ambassadeurs et défenseurs de la marque qui feront la promotion de la marque publiquement.

Dans cet environnement, une stratégie omnicanale permet de construire des relations clients durables par une communication constante en temps réel et répondant aux besoins individuels, basés sur les comportements d’achat passés. Les avantages de l’omnicanal pour les marques s’étendent également à l’obtention d’informations contextuelles sur les clients, à une mesure plus facile des mesures et des performances de la marque sur une plate-forme unifiée, ainsi qu’à l’obtention de données et d’analyses clés sur les consommateurs pour faire évoluer de nouvelles stratégies marketing. Cela contribue à son tour à augmenter les ventes et à améliorer le chiffre d’affaires, en plus d’améliorer la fidélisation des clients et d’aider à l’acquisition de nouveaux clients grâce à la personnalisation et à une expérience client holistique. Les études de marché suggèrent que les entreprises qui utilisent des campagnes de marketing omnicanal reçoivent 91 % de plus de fidélisation de leurs clients d’une année à l’autre. De plus, les entreprises ayant un fort engagement marketing omnicanal voient leur chiffre d’affaires augmenter de 9,5 % d’une année sur l’autre, contre seulement 3,4 % pour les entreprises qui n’utilisent pas l’omnicanal.

Pour citer un exemple, le détaillant américain Target a connu son meilleur trimestre de son histoire au deuxième trimestre 2020, avec une augmentation des ventes de 24,3 % et des ventes numériques de 195 %. Elle a gagné des parts de marché sur l’ensemble de ses concurrents physiques grâce à sa présence omnicanale. Target a découvert que les consommateurs multicanaux dépensent quatre fois plus que les consommateurs en magasin et 10 fois plus que les consommateurs uniquement numériques. Au cours de cette période, plus des trois quarts de leurs ventes en ligne ont été réalisées par leurs magasins.

Les exigences clés pour une bonne stratégie omnicanale

L’épine dorsale d’une bonne stratégie omnicanal est une technologie qui prend en charge et facilite la gestion transparente de l’expérience client. Des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML), la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR), l’automatisation et les chatbots contribuent grandement à mieux comprendre le profil client d’une marque.

Avec des cas d’utilisation en constante évolution, ces technologies aident les marques à répondre aux requêtes des clients en temps réel et à l’écoute sociale, en ce qui concerne ce que les clients disent d’une marque et les performances de cette marque par rapport aux autres marques. De plus, les marques peuvent utiliser ces technologies pour un engagement continu de la marque, une analyse des sentiments, l’obtention de données et d’analyses client pertinentes et d’informations marketing exploitables. Par la suite, ces informations aident à répondre aux attentes des clients, ce qui se traduit à son tour par la satisfaction des clients, leur fidélisation, l’acquisition de nouveaux clients et des scores de fidélité à la marque plus élevés. Ces technologies de la nouvelle ère peuvent également aider à créer des stratégies de marque différenciées pour réussir sur un marché concurrentiel, de manière rentable. En un mot, la technologie est ce qui permet de rationaliser l’expérience client omnicanal.

Pour citer un exemple, dans le secteur BFSI, une présence omnicanale axée sur la technologie a été particulièrement bénéfique pendant la pandémie, lorsque les services bancaires physiques en succursale n’étaient pas toujours possibles. En plus de cela, les requêtes concernant le moratoire ont rendu les choses très difficiles, associées à un volume extrêmement élevé de requêtes sur les canaux non vocaux. Des institutions telles que YES Bank, HDFC Bank, Axis Bank, IDFC Bank, etc. ont très bien géré la situation et ont pu offrir aux clients une expérience bancaire omnicanale transparente. Selon IDC, les dépenses bancaires en technologies destinées aux consommateurs pour les succursales et les services en ligne devraient augmenter ; passant de 31 milliards de dollars en 2020 à 40 milliards de dollars en 2024.

De même, dans le secteur de la santé, l’adoption des technologies numériques a aidé les professionnels de la santé à atteindre les patients via des canaux hors ligne et en ligne, la télémédecine proliférant pendant la pandémie. Le fait d’avoir une stratégie omnicanale a aidé à fournir des soins de santé à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans tout le pays grâce à un engagement en ligne et à des informations sur toutes les plateformes. Il a également contribué à la gestion de la performance des établissements de santé, à la coordination logistique, ainsi qu’à la distribution de fournitures médicales via un mélange de canaux physiques et de commerce électronique.

Meilleures pratiques pour garantir une expérience omnicanale transparente

Le point de départ de l’adoption par une marque d’une présence omnicanale consiste à identifier le bon partenaire technologique qui peut aider à atteindre les buts et objectifs clés de la marque. L’étape suivante consiste à aligner le message, les objectifs et la conception sur tous les canaux de manière unifiée. Cela doit être déployé par étapes et de manière rentable. La stratégie omnicanale doit également inclure l’intégration de technologies interactives et immersives pour une meilleure expérience client, telles que la plate-forme de données des consommateurs, les chatbots, une personnalisation accrue, la création d’expériences mémorables en magasin, ainsi que la numérisation des magasins et l’amélioration de l’engagement sur les réseaux sociaux.

En arrière-plan, les marques doivent adopter de nouvelles technologies pour soutenir les équipes marketing omnicanal, investir dans des études de marché et des informations sur les consommateurs pour cartographier les métriques de marque et les performances de la marque, collecter et analyser les données client, mesurer les expériences client sur la base de l’écoute sociale, utiliser la segmentation de l’audience sur la base de divers indices marketing et répondre de manière uniforme sur chaque canal. Enfin, les marques doivent également aligner différents silos au sein de l’organisation pour créer une culture omnicanale.

Des e-mails aux médias sociaux et des sites Web aux plateformes de messagerie tierces, les marques sont prêtes à se concentrer davantage sur les efforts numériques pour favoriser l’acquisition et la fidélisation des clients. Ainsi, à l’avenir, les marques doivent s’assurer que chaque canal de communication sert un objectif viable dans le parcours de l’expérience client. Investir dans la bonne technologie permet d’obtenir des informations pertinentes sur les clients et le marché. Les marques peuvent élaborer des stratégies efficaces centrées sur le client, mesurer l’impact et utiliser la technologie et les informations pour propulser la croissance globale de l’entreprise et créer une expérience client omnicanal transparente.

L’auteur est COO de Locobuzz. Les opinions exprimées sont personnelles.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.